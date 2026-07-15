Diddy verkauft seine Star-Island-Villa für 55 Mio. Dollar

Sean "Diddy" Combs (56) hat sein luxuriöses Anwesen auf Star Island in Miami verkauft – und das für satte 55 Millionen Dollar (48.144.257 Euro). Wie TMZ bestätigt hat, wechselte die Immobilie an der Adresse 1 West Star Island den Besitzer. Käufer ist demnach die Immobilienholding JFStar LLC aus Newport News, Virginia Beach. Das Wasseranwesen soll dabei offenbar als sogenannter Off-Market-Deal über die Bühne gegangen sein. Der Erwerb wurde laut The Real Deal mit einer Bankhypothek in Höhe von 18,5 Millionen Dollar (16.193.977 Euro) finanziert.

Das rund 8.000 Quadratfuß große Anwesen hatte Diddy im Jahr 2021 vom kubanisch-amerikanischen Musikerpaar Gloria und Emilio Estefan erworben. Zur Immobilie gehören ein zweistöckiges Haupthaus sowie ein Gästehaus mit insgesamt sechs Schlafzimmern und achteinhalb Bädern, dazu ein Pool, ein Spa sowie ein eigener Bootssteg am Wasser. Sein direkt benachbartes Hauptanwesen an der Adresse 2 Star Island behält der Rapper weiterhin in seinem Besitz.

Dieses Nachbaranwesen war im März 2024 von Bundesbehörden im Rahmen einer Razzia durchsucht worden – die Ermittler suchten dabei Beweise im Zusammenhang mit Vorwürfen des Menschenhandels und der organisierten Kriminalität. Eine Jury sprach Diddy von den schwerwiegenden Anklagepunkten des Sexhandels und des organisierten Verbrechens später frei. Verurteilt wurde er jedoch in zwei Punkten nach dem sogenannten Mann Act, der den Transport von Personen über Staatsgrenzen hinweg zum Zweck sexueller Handlungen unter Strafe stellt. Derzeit verbüßt der 56-Jährige eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren in einem Bundesgefängnis. Zuletzt war sein Name auch im Zusammenhang mit einer möglichen Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump (80) gefallen.

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Getty Images P. Diddy, Rapper

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Getty Images P. Diddy, Musiker

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