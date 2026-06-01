Katrin Müller-Hohenstein trauert im TV um ZDF-Kollegen

Katrin Müller-Hohenstein (60) überbrachte der Zuschauerschaft nach der Übertragung des Länderspiels der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen Finnland – das die DFB-Elf deutlich mit 4:0 gewann – eine erschütternde Nachricht. Kurz vor Mitternacht wurde die ZDF-Moderatorin sichtlich ernst. "Es war ein schöner Fußballabend, aber manchmal ist Fußball eben auch nur die unwichtigste Nebensache der Welt", leitete sie ihre Worte ein und gab live im TV den Tod ihres Kollegen Marcel Bergmann bekannt: "Wir von der ZDF-Sportredaktion haben heute unseren Kollegen Marcel Bergmann verloren." Der Sportjournalist war demnach am 31. Mai 2026 gestorben – nur wenige Tage nach seinem 62. Geburtstag.

Katrin würdigte ihren langjährigen Kollegen mit bewegenden Worten. "Hochgeschätzt und einfach sehr gemocht" sei er gewesen, sagte die Moderatorin und fügte hinzu: "Er war viele, viele Jahre bei uns im ZDF beschäftigt und hat sich auch bei vielen Fußballturnieren eingebracht, war ein großer Schalke-Fan – und jetzt ist er nicht mehr da. Wir sind sehr traurig und werden ihn immer in lieber Erinnerung behalten." Bergmann hatte seit 1991 für die Sportredaktion des ZDF gearbeitet – zunächst als freier Mitarbeiter, später als festangestellter Redakteur. In knapp 35 Jahren berichtete er unter anderem von zahlreichen Fußball-Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen. Woran er gestorben ist, ist bislang nicht bekannt.

Das Leben des Sportjournalisten war von einem schweren Schicksalsschlag geprägt. Im November 1994 war er in einen Autounfall in Kenia verwickelt, bei dem vier Menschen ums Leben kamen – darunter auch sein Vater. Er selbst überlebte schwer verletzt, lag zwei Monate im Koma und war seitdem querschnittsgelähmt auf einen Rollstuhl angewiesen. "Ich habe lange gebraucht, bis ich damit klargekommen bin", sagte er 2009 im ZDF und ergänzte: "Es hat lange gedauert, bis ich mit meinem Rollstuhl einverstanden war." Dennoch ließ er sich davon nicht aufhalten und bereiste weiterhin die Welt. Über eine Reise nach China verfasste er sogar ein Buch mit dem Titel "Trotzdem China. Im Rollstuhl von Shanghai nach Peking."

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Getty Images Katrin Müller-Hohenstein vor dem EM-Spiel Deutschland gegen Polen im Stade de France, Paris, 16. Juni 2016

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Getty Images Katrin Müller-Hohenstein moderiert vor dem Länderspiel Deutschland gegen Finnland in der Mewa Arena in Mainz, 31. Mai 2026

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Getty Images ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein

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