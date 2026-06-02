Fans spekulieren: Wird Charles Leclerc zum ersten Mal Vater?

Ein Partyvideo sorgt gerade für wilde Spekulationen rund um Formel-1-Pilot Charles Leclerc (28) und seine Frau Alexandra Leclerc. Bei einer Geburtstagsfeier für den italienischen Rennfahrer Antonio Fuoco tauchte ein kurzer Clip auf, in dem Alexandra in einem schwarzen, paillettenbesetzten Minikleid mit One-Shoulder-Silhouette zu sehen ist. Aus einem bestimmten Kamerawinkel wirkte ihr Bauch leicht gewölbt – und das reichte auf Instagram offenbar aus, um die Schwangerschaftsgerüchte ins Rollen zu bringen. Charles war in einem klassischen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege an ihrer Seite.

Das Video verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien, und die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. "Jetzt wissen wir, warum die Hochzeit so überstürzt war", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ich wusste schon immer, dass sie schwanger ist. Bitte gebt mir die Credits." Doch andere User bremsten die Spekulationen: "Bitte lasst sie in Ruhe – davon auszugehen, dass sie schwanger ist, nur wegen eines Kamerawinkels, ist absolut wahnsinnig", hieß es in einem Kommentar. Weder Charles noch Alexandra haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert oder diese bestätigt.

Das Paar hatte seine Beziehung im Juli 2023 bei den Wimbledon Tennis Championships offiziell gemacht, nachdem Fans Alexandra zuvor schon in einem Video von der Pariser Modewoche entdeckt hatten. Im November 2025 folgte die Verlobung, ehe die beiden am 28. Februar 2026 in einer standesamtlichen Zeremonie in Monaco heirateten. Alexandra trug dabei ein schulterfreies Brautkleid mit aufwendiger Stickerei, Charles einen hellen, eleganten Smoking. Zuletzt zeigte sich das frischvermählte Paar gemeinsam beim Filmfestival in Cannes.

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Imago Charles und Alexandra Leclerc bei der Premiere von "L'âge d'or" bei den 79. Filmfestspielen von Cannes

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Imago Alexandra de Saint-Mleux und Charles Leclerc, Dezember 2025

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Imago Alexandra Saint Mleux, Charles Leclerc mit ihrem Hund Leo