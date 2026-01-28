Anna Kendrick unerwartet in Blake Livelys Prozess verwickelt

Anna Kendrick (40) hat mit ihrem Namen überraschend Einzug in die gerichtlichen Unterlagen des laufenden Rechtsstreits von Blake Lively (38) gegen Justin Baldoni (42) erhalten. Während des Prozesses wurde Blake unter anderem dazu befragt, ob sie mit Anna zusammengearbeitet hat. Das geht aus entsiegelten Dokumenten hervor, die Us Weekly einsehen konnte. Während Blake in ihren Aussagen lediglich Zeiträume und Dreharbeiten klärte, blieben Fragen zu weiteren Verstrickungen des Pitch Perfect-Stars unbeantwortet. Klar ist nur, dass Blake zuletzt in "Another Simple Favor" gemeinsam mit Anna vor der Kamera stand. Der Film feierte im März 2025 beim SXSW Festival Premiere.

Blake und Anna haben eine berufliche Geschichte, die bis zu ihrem ersten gemeinsamen Film "A Simple Favor" von 2018 zurückreicht. Später folgte die Fortsetzung "Another Simple Favor". Es kursierten Gerüchte, nach denen es am Set zu Streitigkeiten zwischen den beiden Schauspielerinnen gekommen sein soll. Ein Insider dementierte das aber. Im Rahmen der Premiere-Tour von "Another Simple Favor" schien Anna Fragen nach ihrer Zusammenarbeit mit Blake auszuweichen. Auf Nachfrage von Variety, ob sie von Blakes Rechtsstreit beeinflusst wurde, scherzte der Pitch Perfect-Star: "Warum? Was ist passiert? Ich habe Ayahuasca gemacht, das gesamte letzte Jahr ist verschwunden." Danach lenkte sie das Gespräch zurück auf den Film. Blake hingegen ließ sich wenig anmerken und nannte es einfach "das Beste", mit Anna zusammenzuarbeiten.

Beide Schauspielerinnen gaben sich in der Vergangenheit also eher zurückhaltend, was ihre Beziehung zueinander anging. 2018 sagte Anna gegenüber BuzzFeed: "Manchmal arbeitest du mit jemandem, und die Person ist großartig – wirklich, aufrichtig großartig – aber sie hat einfach einen sehr anderen Arbeitsstil." Die Chemie auf der Leinwand beschrieb sie als "Partner-in-crime"-Vibes, auch wenn Blake offenbar nicht der Typ Kollegin sei, den man in jeder Drehpause mit Klatschgeschichten zubombt. Für Fans der beiden blieb damit vor allem der Eindruck einer professionellen Beziehung, die sich vor allem rund um gemeinsame Filmprojekte abspielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Kendrick, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Anna Kendrick, April 2025