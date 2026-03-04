Steffen Hensslers Lottogewinn ebnete Weg zu Sushi-Ausbildung

Steffen Henssler (53) hatte einst einen besonderen Glücksmoment, der seine Karriere entscheidend prägen sollte. Der Koch gewann über 40.000 Deutsche Mark im Lotto und nutzte den unverhofften Geldsegen, um sich einen großen Traum zu erfüllen. Mit dem Geld finanzierte er sich eine Ausbildung zum Sushi-Koch in den Vereinigten Staaten. Diese besondere Geschichte aus dem Leben des bekannten Fernsehkochs wurde jetzt in der Quizshow Wer wird Millionär? thematisiert, als Moderator Günther Jauch (69) dem Kandidaten Chrestien Delonge eine entsprechende Frage stellte.

In der aktuellen Folge der beliebten RTL-Sendung musste der Kandidat die Frage beantworten, welcher prominente Koch sich einst mit einem Lottogewinn von über 40.000 DM eine Sushi-Ausbildung in den USA finanzierte. Zur Auswahl standen neben Steffen Henssler auch Tim Mälzer (55), Frank Rosin (59) und Horst Lichter (64). Die richtige Antwort lautete: Steffen Henssler. Die Frage zeigt, wie ungewöhnlich der Weg des Fernsehkochs zu seinem heutigen Erfolg war und dass manchmal auch das Glück eine entscheidende Rolle spielen kann.

Steffen Henssler ist heute einer der bekanntesten Köche im deutschen Fernsehen und hat sich als vielseitiger Entertainer einen Namen gemacht. Der im September 1972 geborene Hamburger ist nicht nur als Koch, sondern auch als Moderator und Unternehmer aktiv. Einen prägenden Einfluss auf seine Karriere hatte auch der frühe Tod seiner Mutter, wie Steffen in der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählte. "Ich habe mit neun Jahren meine Mutter verloren", berichtete er. Nach diesem Schicksalsschlag musste er aus seinem vertrauten Umfeld zu seinem Vater in die Großstadt ziehen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Michael Wigglesworth Steffen Henssler im September 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige Anzeige

ActionPress Steffen Henssler im September 2025