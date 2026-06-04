Beverley Callard spricht offen über schweren Klinik-Schock

Seit ihrer Brustkrebsdiagnose hält Beverley Callard ihre Fans regelmäßig über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden – und dabei macht die Schauspielerin keinen Hehl aus schwierigen Momenten. In einem neuen Video auf Instagram schilderte die 69-Jährige jetzt offen, wie sie kürzlich nach einem gemeinsamen Sonntagsessen mit ihrem Ehemann Jon McEwan einen emotionalen Tiefpunkt erlebte. Dabei war es ausgerechnet ein weißes Sommerkleid, das ihr die Tränen in die Augen trieb.

In dem Video berichtete sie, wie stark Sommerkleidung ihre asymmetrische Brust betone – im Gegensatz zu Pullovern und Sweatshirts, die die Veränderungen ihres Körpers besser verbergen würden. "Jon nahm mich mit zum Sonntagsessen, und ich zog ein weißes Kleid an. Und es war wirklich schwer, weil... es war so offensichtlich und ungleichmäßig. Ich musste ein bisschen weinen, und ich hab es durchgestanden. Es war okay", erzählte sie. Trotz des emotionalen Moments entschied sich Beverley, das Kleid zu tragen und richtete anschließend eine ermutigende Botschaft an ihre Follower: "Wenn du es hast, zeig es. Männer, Frauen, alle."

Beverley hatte ihre Diagnose erstmals im Februar in der irischen Talkshow "Late Late Show" auf RTE öffentlich gemacht. Wie sie damals schilderte, erfuhr sie von der Erkrankung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – nämlich nur 15 bis 20 Minuten, bevor sie für ihre neue Rolle in der irischen Soap "Fair City" auf dem Set erscheinen musste. Die Schauspielerin, die jahrzehntelang als Liz McDonald in der britischen Kultserie "Coronation Street" auf ITV zu sehen war, lebt inzwischen gemeinsam mit Jon in Irland. Dort wartet sie noch auf den Beginn ihrer Strahlentherapie – eine Verzögerung, die dadurch entstanden war, dass die Übermittlung ihrer medizinischen Unterlagen aus England einige Zeit in Anspruch genommen hatte.

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Instagram / beverleycallard Beverley Callard, Februar 2026

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Getty Images Beverley Callard beim "I'm a Celebrity... South Africa" 2026 Photocall im Ham Yard Hotel in London

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Imago Beverley Callard bei der Premiere von "A Bit of Light", London 2022

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Was sagt ihr zu Beverleys Entscheidung, das weiße Kleid trotzdem zu tragen? Stark und selbstbestimmt – genau richtig! Nachvollziehbar, aber ein anderer Look hätte den Abend entspannter gemacht. Ergebnis anzeigen