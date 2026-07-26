Zendaya und Tom Holland planen Hochzeitsfeier auf Schloss

Zendaya (29) und Tom Holland (30) haben sich das Ja-Wort gegeben – und das offenbar im ganz kleinen Kreis. Jetzt aber soll die große Feier folgen: Wie Daily Mail berichtet, planen die beiden eine riesige Hochzeitsparty auf dem beeindruckenden Belvoir Castle in Leicestershire, England. Das prachtvolle Schloss gehört der Familie Manners und ist der Stammsitz von David Manners, dem 11. Duke of Rutland. Einem Insider zufolge soll die Veranstaltung alles andere als bescheiden ausfallen. "Es wird gigantisch", verrät die Quelle. Beim Besichtigen des Geländes sollen die beiden bereits genau festgelegt haben, wo ein Konzertflügel aufgestellt und Festzelte errichtet werden sollen.

Allerdings gibt es einen kleinen Haken bei der Planung. Auf dem weitläufigen Schlossgelände wurde kürzlich in einer der Wiesenflächen eine Zeckenart entdeckt. Das hat die Hochzeitsplanung laut der Quelle ordentlich durcheinandergewirbelt. "Tom und Zendaya bestehen seitdem darauf, dass keine Gäste in diesen Bereich des Geländes dürfen, damit keiner der Hollywood-Stars ebenfalls von einer Zecke gebissen wird", so der Insider. Zecken können bekanntlich die Borreliose übertragen, was das Paar offensichtlich sehr ernst nimmt.

Tom sorgte vor wenigen Tagen in einem Podcast für den nächsten Ehe-Hinweis. In "Dish" sprach der Schauspieler ganz selbstverständlich von Zendaya als seiner "Frau". Auf die Frage, mit wem er am liebsten Urlaub in Griechenland machen würde, antwortete er: "Ich denke, meine Frau wäre da wahrscheinlich ganz gut geeignet." Und setzte noch einen Spruch hinterher: "Es wäre doch etwas seltsam, wenn ich stattdessen Matt Damon mitnehmen würde."

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Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland bei einem Fan-Event in Mexiko-Stadt

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Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Juli 2026

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Getty Images Tom Holland für "Spider-Man: Brand New Day" am UGC Cine Cité Bercy, 24. Juni 2026