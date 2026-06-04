Katie Price kämpft in Dubai um Ehemann Lees Freilassung

Katie Price (48) ist nach Dubai gereist, um für die Freilassung ihres Ehemannes Lee Andrews zu kämpfen. Die britische Reality-Ikone landete kürzlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sprach jetzt laut Mirror in einem Video davon, dass heute ein entscheidender Tag für sie sei. Auf ihrem Programm stehen Besuche bei einem Gericht, einer Polizeistation und dem Gefängnis, in dem Lee einsitzt. Mit nur rund eineinhalb Stunden Schlaf im Rücken – sie war erst gegen 3 Uhr morgens im Hotel angekommen – machte sie sich auf den Weg, um alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen.

Lee befindet sich derzeit im Dubai Central Jail im Stadtteil Al Aweer. "Ich weiß, dass er im Gefängnis ist. Mir wurde gesagt, wenn zwei Fälle bezahlt werden, lassen sie ihn raus. Ich werde prüfen, ob das stimmt", erklärte Katie. Auf Facebook ergänzte sie, dass ihr noch unklar sei, ob sie ihren Mann überhaupt zu Gesicht bekommt: "Wenn diese Fälle bezahlt werden und er nicht rausgelassen wird, muss ich versuchen, einen Besuch zu bekommen, um alles zu besprechen. Ich glaube, man bekommt nur eine halbe Stunde."

Katies Ehe mit Lee hatte von Anfang an für Aufsehen gesorgt: Die beiden heirateten in einer Blitzhochzeit in Dubai – nur wenige Tage nachdem sie sich zum ersten Mal persönlich begegnet waren. Lee wurde verhaftet, nachdem er offenbar versucht hatte, nachts eine Grenze zu überqueren. Zuvor hatte er seiner Frau in einem FaceTime-Gespräch erzählt, seine Hände seien gefesselt und er sei in einen Transporter gezerrt worden – woraufhin sie an eine Entführung glaubte.

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026