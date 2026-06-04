So gehen Jessi und Konsti Streifling mit Öffentlichkeit um

Jessica und Konstantin Streifling sind durch die Datingshow Love Is Blind: Germany zu einem der beliebtesten TV-Paare geworden – und seit dem Dreh vor rund einem Jahr hat sich ihr Alltag spürbar verändert. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden, wie es sich anfühlt, plötzlich auf der Straße erkannt zu werden. Während Jessica berichtet, dass der Rummel mittlerweile zu ihrem normalen Leben gehört, beschreibt Konstantin die Begegnungen mit Zuschauern noch immer als etwas Besonderes. Egal ob im Café, beim Stadtbummel oder im Restaurant: Fans wollen die beiden aus dem TV hautnah erleben.

Im Interview macht Konstantin deutlich, wie intensiv die Reaktionen der Zuschauer ausfallen. Viele hätten ihre Liebesgeschichte von Anfang an verfolgt und jede Gefühlsachterbahn vor dem Bildschirm mitgemacht. "Die Leute sind extrem positiv. Sie haben unsere Reise begleitet, haben mitgeweint, waren emotional mit dabei. Deswegen ist das total schön", erklärt der Realitystar. Häufig kommen Fans auf die beiden zu, umarmen sie spontan und machen ihnen Komplimente zu ihrer Beziehung. Jessica betont, dass Fotoanfragen für sie inzwischen nichts Außergewöhnliches mehr seien. "Es ist jetzt nichts Unnormales", stellt sie gegenüber Promiflash klar und fügt hinzu, dass sie sich an den anfänglichen Trubel längst gewöhnt haben und sich freuen, wenn sie angesprochen werden.

Privat treten Jessi und Konstantin auch abseits der Kameras gern als Team auf. Zuletzt besuchten sie die Premiere der Netflix-Doku von Lukas Podolski (41). Und dort haben sie gleich Blut geleckt. Die beiden würden sich auch gern von Kameras begleiten lassen. "Wir sind für sowas auf jeden Fall immer offen. Uns macht das auch Spaß vor den Kameras. Deswegen sag niemals nie", sagte Konstantin. Auch auf Social Media geben sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und zeigen sich sowohl bei romantischen Dates als auch in entspannten Momenten zu Hause. Für viele Fans macht gerade diese Mischung aus TV-Bekanntheit und bodenständigen Einblicken den besonderen Reiz an dem Paar aus. In ihren Beiträgen teilen die zwei Realitystars immer wieder gemeinsame Erlebnisse, von kleinen Ausflügen bis hin zu Pärchenmomenten auf der Couch.

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Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessica Streifling, "Love is blind: Germany"-Kandidaten

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Instagram / jessicastreifling Jessi und Konstantin von "Love Is Blind: Germany"

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Netflix Jessica und Konstantin Streifling bei ihrer "Love Is Blind: Germany"-Hochzeit