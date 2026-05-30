Jessi Streifling hat Liebestattoo: Darum kneift Konsti noch

Jessica und Konstantin Streifling haben sich bei Love Is Blind Germany verliebt und sind seitdem unzertrennlich. Jetzt haben die beiden Realitystars gegenüber Promiflash verraten, wie es bei ihnen in Sachen Tattoos aussieht – und ob ein gemeinsames Partnertattoo für sie infrage kommt. Denn während Konstantin noch zögert, hat Jessica bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Sie ließ sich ein Tattoo für ihren Mann stechen.

Konstantin erklärt, warum er selbst noch nicht so weit ist: "Ich muss nachziehen mit dem Tattoo, ganz klare Sache. Aber ich wollte mir das erst mal ein paar Jahre angucken, ob das auch so funktioniert. Ich hab da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber meine Frau ist wie immer einen Schritt voraus, deswegen muss ich irgendwann nachziehen." Ein gemeinsames Partnertattoo schließen die beiden jedoch keineswegs aus. Jessica gab sich dabei pragmatisch: "Natürlich. Wir haben schon ein paar Tattoos. Das andere macht den Kohl nicht mehr fett." Als möglichen Zeitpunkt hat das Paar sogar schon eine konkrete Idee: Konstantin kann sich vorstellen, "spätestens zur Hochzeit oder vor der Hochzeit" gemeinsam zum Tätowierer zu gehen. Für Jessica ist dabei vor allem eines entscheidend: "Es muss ein besonderer Moment sein. Auf jeden Fall."

Jessica und Konstantin hatten sich bei der deutschen Version des Datingformats "Love Is Blind" kennengelernt, bei dem sich Paare verloben, noch bevor sie sich überhaupt persönlich gesehen haben. Am Ende der Staffel gaben sich die beiden dann tatsächlich das Jawort. Die Dreharbeiten liegen mittlerweile mehr als ein Jahr zurück. Seitdem sind sie nicht nur zusammengeblieben, sondern planen noch eine zweite große Hochzeitsfeier sowie gemeinsamen Nachwuchs.

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Imago Jessi und Konstantin Streifling zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff"

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Instagram / jessicastreifling Jessi und Konstantin von "Love Is Blind: Germany"

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Netflix Jessica und Konstantin Streifling bei ihrer "Love Is Blind: Germany"-Hochzeit