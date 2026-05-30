So viele Kinder wollen Jessica und Konstantin Streifling

Jessica und Konstantin Streifling sprechen offen über ihre Familienplanung! Über ein Jahr nach den Dreharbeiten der Netflix-Show Love Is Blind Germany gaben die beiden im Interview mit Promiflash ein Update zu ihrem Kinderwunsch. Dabei verriet Konstantin, dass er seiner Frau die finale Entscheidung überlässt: "Bis jetzt sagt meine Frau, dass sie nur ein Kind möchte. Aber sie muss das entscheiden, da ich da kein Mitspracherecht habe, weil sie es austragen muss."

Jessica selbst betont im Gespräch ganz klar, dass sie aktuell absolut für ein Kind ist. Das Paar, das sich in der Dating-Show erst blind verliebte und sich dann vor dem Altar das Jawort gab, geht das Thema Familienplanung offenbar ganz harmonisch und ohne Druck an. Für den Moment steht fest, dass es bei einem Baby bleiben soll – doch Konstantin hält den beiden ein Hintertürchen offen und fügte schmunzelnd hinzu: "Mal schauen, was passiert."

Schon in der Vergangenheit hatten Jessica und Konstantin angedeutet, dass Kinder für sie grundsätzlich ein Thema sind. Die Influencerin hatte damals deutlich gemacht, dass sie sich Nachwuchs vorstellen kann, allerdings nicht unter Zeitdruck. Auf Social Media gibt das Paar immer wieder Einblicke in ihre Ehe und in ihre Pläne für die Zukunft. Dass sie nun konkreter über ein gemeinsames Kind sprechen, zeigt, wie sehr sich ihr Leben seit dem TV-Experiment verändert hat und wie intensiv sie ihre weitere gemeinsame Reise gestalten möchten.

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Imago Konstantin und Jessica Streifling bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi", Mai 2026

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Netflix Konstantin und Jessica Streifling bei LIB

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Instagram / jessicastreifling Jessi und Konstantin von "Love Is Blind: Germany"