Diesen Rat geben Jessi und Konsti "Love Is Blind"-Kandidaten

Ein Jahr nach ihren Dreharbeiten zu Love Is Blind Germany blicken Jessica und Konstantin Streifling auf ihr besonderes Liebesexperiment zurück – und verraten, welchen Rat sie künftigen Teilnehmenden mit auf den Weg geben würden. Im Gespräch mit Promiflash erklären die Realitystars, wie sie den Sprung vom unbekannten Paar zu bekannten TV-Gesichtern erlebt haben und was ihnen dabei am meisten geholfen hat. Vor allem eines ist ihnen wichtig: Wer plötzlich im Rampenlicht steht, soll die aufregende Zeit bewusst genießen, statt sich unter Druck zu setzen, und dabei unbedingt er selbst bleiben.

Im Interview schildert Jessica, wie überwältigend die Phase nach der Ausstrahlung sein kann, wenn auf einmal jeder das eigene Gesicht kennt. Sie empfiehlt, alles Schritt für Schritt anzugehen und sich nicht von der neuen Aufmerksamkeit aus der Ruhe bringen zu lassen. "Einfach man selber bleiben und einfach die Zeit genießen, sich nicht stressen lassen. Step by Step alles irgendwie so aufnehmen", fasst sie ihren Tipp zusammen. Konstantin stimmt ihr zu und rät außerdem: "Einfach authentisch bleiben, weil es fliegt ganz schnell auf, wenn man irgendwas vorspielt oder wenn man nicht bei sich ist", erklärt er im Gespräch. Beide raten dazu, nicht ständig nach links und rechts zu schauen, sondern sich auf den eigenen Weg zu konzentrieren, statt sich mit anderen Kandidaten zu vergleichen.

Dieses Rezept hat sich für das Paar offenbar bezahlt gemacht: Für Jessica und Konstantin war die gemeinsame Zeit bei "Love Is Blind Germany" der Beginn ihrer Liebesgeschichte, aus der sich inzwischen ein festes Leben zu zweit entwickelt hat. Bei dem Netflix-Format treffen Singles aufeinander, ohne sich vorher zu sehen – alle Begegnungen finden zunächst in sogenannten Pods statt, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur miteinander reden können. Erst wenn ein Paar sich füreinander entschieden hat, begegnen sie sich zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht.

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Netflix Konstantin und Jessica Streifling bei LIB

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Netflix Konsti und Jessi, TV-Kandidaten

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Netflix Konstantin und Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Paar

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Wessen Tipp überzeugt euch mehr für künftige Kandidaten? Jessica: Step by Step, Ruhe bewahren und die Zeit genießen. Konstantin: Authentisch bleiben – nichts vorspielen. Ergebnis anzeigen