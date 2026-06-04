Zeit zu zweit: PG-Mou gesteht Ex Vivi weiteren Seitensprung

Bei Prominent getrennt steht für ein weiteres Paar die berühmt-berüchtigte Zeit zu zweit an. Mou Naksh und Vivien Tzouvaras müssen sich ihrer gemeinsamen Vergangenheit und ungelösten Problemen stellen. Doch was als offenes Gespräch beginnt, eskaliert schnell: Vivi konfrontiert ihren Ex direkt damit, warum er sie nach fünf Jahren Beziehung verlassen habe. Mou erklärt, dass er damals plante, irgendwann zu seinen Eltern in die USA zurückzukehren, und das Gefühl hatte, dass es zwischen ihnen nicht mehr lief. Für Vivi ist das schwer nachzuvollziehen: "Bis zu dem Tag, an dem du das angesprochen hast, habe ich noch gedacht, dass wir heiraten werden und Kinder kriegen. Verstehst du das?" Damit ist früh klar: Dieses Gespräch wird für beide alles andere als leicht.

Im weiteren Verlauf wird die Stimmung hitzig. Auf Vivis Frage, wann die Beziehung für ihn vorbei gewesen sei, antwortet Mou, etwa drei bis vier Wochen vor der Trennung. Er habe Zeit gebraucht, um zu entscheiden, wie er den Schlussstrich ziehen solle. Vivi widerspricht sofort – sie habe von all dem nichts geahnt. Als sie fragt, ob er sich in dieser Zeit schon wie ein Single verhalten habe, weicht Mou zunächst aus. Nach mehrmaligem Nachhaken gesteht er schließlich: "Vielleicht habe ich eine Sache oder zwei Sachen gemacht, die sind hier einfach nicht relevant. [...] Okay, ich war auf Malle. Ich habe mit ihr körperlich nicht irgendwas gehabt. Wir haben uns einmal geküsst."

Für die Influencerin ist das zu viel. Sie schüttet ihm Sekt ins Gesicht und erinnert daran, dass er sie schon vor Temptation Island betrogen hatte: "Du bist so ein verf*ckter B*stard. [...] Ich vertraue dir wieder, um dann im Nachhinein zu erfahren, dass du mich noch mal betrogen hast? Wie kann man mit so einem Gewissen leben?" Als Mou erklärt, er sei nur "besoffen" gewesen und der Kuss habe "nichts" bedeutet, verliert Vivi die Kontrolle: Sie wirft das Sektglas auf den Boden und fängt an, ihren Ex-Freund zu beleidigen. "Du hast mein Leben kaputtgemacht. Wie soll ich jetzt jemals einem Menschen wieder vertrauen können, wie?", erklärt sie unter Tränen.

Nach der Zeit zu zweit ist für Vivi endgültig klar: Weder Freundschaft noch Versöhnung kommen infrage. Im Einzelinterview macht sie ihre Haltung deutlich: "Mou ist auf jeden Fall der größte Lügner, den ich jemals kennengelernt habe. Ich will mit diesem Menschen einfach absolut nichts mehr zu tun haben." Zurück in der Villa wird sie von den anderen Kandidatinnen getröstet, während Mou im Einzelinterview in Tränen ausbricht: "Ich habe die Chance bekommen, alles zu klären. Ich habe meine Chance jetzt sozusagen verpasst. (weint) [...] Ich sage mal, es war nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Was soll ich sagen, sche*ße gelaufen."

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RTL / Africa Vumazonke Mou Naksh und Vivien Tzouvaras, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Vivien Tzouvaras bei "Prominent getrennt"

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RTL Mou Naksh bei "Prominent getrennt"

RTL Vivien Tzouvaras und Mou Naksh bei "Prominent getrennt"