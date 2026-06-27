"Ins Hirn gesch*ssen": Gigi Birofio sorgt bei EOTB für Eklat

Sensationsgier, Sexyness und Schadenfreude sind nur drei der vielen Geheimzutaten für die explosive Mischung der beliebten Reality-TV-Serie von RTL+: Denn nun hat Gigi Birofio (27) bei Ex on the Beach für einen ordentlichen Eklat gesorgt. Nachdem er und seine aktuelle Favoritin Shima eine gemeinsame Nacht verbracht hatten, suchte der Realitystar, der nun wegen eines Autounfalls im letzten Jahr belangt worden war, das Gespräch mit ihr – vermeintlich, um ihre Gefühle zu schützen. "Ich steh voll auf dich, ich will dich weiter kennenlernen, aber ich bin immer noch frisch aus einer Beziehung raus", erklärte er ihr und ergänzt: "Also ganz, ganz entspannt." Doch was gut gemeint war, kam bei Shima so gar nicht gut an.

Die 33-Jährige rastete sofort aus und wies ihn scharf in seine Schranken: "Denkst du, ich bin jetzt voll verliebt in dich? Bist du blöd? Wer denkst du, wer du bist? Das ist für mich ein Thema, das ist nicht mal in meinen Kopf gekommen." Und dann folgte der verbale Tiefschlag: "Wer hat dir denn in dein Hirn gesch*ssen, jetzt mal ohne Scheiß?" Außerdem stellte sie klar: "Die Typen, die ich normalerweise date, sind 'ne ganz andere Liga. Voll ick." Trotz ihres Ausbruchs erinnerte Shima ihn allerdings an ihre bestehende monogame Absprache: "Trotzdem heißt das nicht, dass du machen kannst, was du willst!" Die Sendung, die bereits seit 2020 über die Bildschirme flimmert, steht für Eifersuchtsdramen. Denn parallel zu Shimas Dilemma kämpft Mitbewohnerin Asena Neuhoff, über deren Beziehungsstatus wild spekuliert wird, mit der Ankunft ihres Ex-Flirts Christos.

Der 33-Jährige wurde rasend eifersüchtig, als Asena ihm erzählte, in den ersten Tagen im Haus bereits mit mehreren Männern geknutscht zu haben. "Das ist maximale Provokation", schimpfte er und legte nach: "Ich hab dich als was Besonderes gesehen, diesen Wert verlierst du." Mitbewohnerin Bella übte daran deutliche Kritik: "Es spricht halt aus vielen Männern so viel Frauenfeindlichkeit, das ist manchmal echt anstrengend." Gigi ist demnach nicht der einzige Mann, der in der Villa an mehreren Fronten kämpft. Schon zuvor hatte der Ex-Freund von Reality-Blondine Michelle Daniaux im Haus klargemacht, dass er nicht wegen großer Liebe zu "Ex on the Beach" gekommen sei, sondern in erster Linie Spaß haben wolle – eine Einstellung, die ihm beim Umgang mit Shima offensichtlich immer wieder auf die Füße fällt.

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Daniel Alvarez Collage: Shima und Gigi Birofio

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RTL / Daniel Alvarez Asena Neuhoff, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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