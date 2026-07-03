Lieber Party: EOTB-Asena schmeißt ihren Ex hohe Kante raus

Bei Ex on the Beach ist es in der aktuellen zehnten Folge zu einem heftigen Showdown zwischen Asena Neuhoff und ihrem Ex Christos gekommen. Das sogenannte Terrortablet schickte die beiden in die Date Cabana – für eine erzwungene Aussprache, die in einem lauten Streit endete. Zur Überraschung aller traf Asena danach eine Entscheidung, bei der sie keine Sekunde zögerte: Rauswurf für Christos, Party für die restliche Villa.

In der Date Cabana warfen sich die beiden gegenseitig Provokationen vor. Christos behauptete, Asena wolle ihn durch Flirts mit anderen Männern reizen. Sie wies das entschieden zurück: "Ich bin hier, um auch neue Leute kennenzulernen. [...] Wirf mir nicht vor, irgendwas zu machen, um dich abzufucken. Lass mich doch bitte einfach in Ruhe." Doch der Sachbearbeiter legte nach und kritisierte das Verhalten der anderen Teilnehmer: "Nicht jeder kommt aus dieser Bubble und jeder vögelt mit jedem, das ist euer Ding." Asenas Antwort darauf war knapp: "Wie wäre es dann, wenn du dich einfach wieder aus dieser Bubble rausziehst, die scheint ja nichts für dich zu sein." Ihr Ex verließ daraufhin die Date Cabana – und kurz danach bekam die Influencerin im Interviewraum ein Angebot: "Wie wäre es mit einer geilen Party, um die Stimmung zu heben? Die Drinks dafür stehen bereit – aber nur, wenn Christos die Villa jetzt verlässt. Du entscheidest." Vor der gesamten Gruppe verkündete sie: "Ich habe mich natürlich für meine Bubble entschieden."

Während die anderen Kandidaten die Entscheidung bejubelten, zeigte sich Christos wenig begeistert: "Finde ich schon irgendwo scheiße, sage ich ganz ehrlich. Das zeigt eigentlich wieder nur ihren Charakter." Kandidat Gigi Birofio (27) kommentierte seinen Abgang mit einem Schmunzeln: "Diogo, lass uns dem helfen beim Packen. Dann geht es schneller." Das Format selbst lebt genau von solchen Momenten: Ex-Partner ziehen unverhofft in die Villa ein und sorgen für Chaos unter den aktuellen Kandidaten. Christos' Einzug hatte schon von Beginn an für angespannte Stimmung gesorgt – Asena und er gingen sich in der Villa weitgehend aus dem Weg, bis das Terrortablet eingriff und die Situation eskalieren ließ.

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RTL / Daniel Alvarez Asena Neuhoff, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2026

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RTL / Friederike Jacobitz Christos, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit