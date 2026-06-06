Chris Pine genießt Date mit Freundin bei "French Open"

Schon den zweiten Tag in Folge zeigte sich Chris Pine (45) bei den French Open in Paris – und das in bester Gesellschaft. Der Schauspieler besuchte am Dienstag gemeinsam mit seiner Freundin Keana Sky Wenger ein Tennismatch im Stade Roland Garros. Bereits am Vortag hatten die beiden die Tribünen des berühmten Pariser Tennistempels besucht. Der "Wonder Woman"-Star erschien laut Just Jared im eleganten dunkelblauen Anzug mit blauem Hemd und gemusterter Krawatte, während Keana einen schwarzen Mantel über einem weißen Kleid trug.

Das Paar ist seit August 2023 miteinander liiert. Damals wurden die beiden erstmals zusammen gesichtet – auf einem Bootsausflug in Italien. Wie berichtet wurde, lernten sie sich kennen, als Keana als Kellnerin in einem Restaurant in Los Angeles arbeitete. Seitdem wurden die beiden immer wieder auf gemeinsamen Dates in der Stadt abgelichtet. Ihren bislang wohl prominentesten gemeinsamen Auftritt hatten Chris und Keana Anfang dieses Jahres bei den Golden Globes 2026.

Chris, der 2004 durch seine Rolle als Nicholas Devereaux in der romantischen Komödie "Plötzlich Prinzessin 2" an der Seite von Anne Hathaway (43) einem breiten Publikum bekannt wurde, steht seit Jahren in populären Filmen wie "Star Trek" oder "Das gibt Ärger" vor der Kamera. Demnächst wird er in der romantischen Komödie "The Catch" zu sehen sein, an der Seite von Oscar-Preisträgerin Emma Stone (37). Keana ist rund 15 Jahre jünger als er und soll laut Just Jared um die 30 Jahre alt sein.

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Getty Images Chris Pine bei den 83. Golden Globe Awards

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Getty Images Chris Pine und Anne Hathaway bei der Filmpremiere von "Plötzlich Prinzessin 2"

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Getty Images Emma Stone bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall in London