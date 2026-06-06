Seltener Auftritt: Colin Firth zeigt seine neue Freundin

Colin Firth (65) und seine Partnerin feiern ihr Red-Carpet-Debüt! Der Schauspieler erschien am Donnerstagabend gemeinsam mit seiner Freundin Eleonora Perboni zur Premiere des Sci-Fi-Thrillers "Disclosure Day" am Leicester Square. Auf dem roten Teppich präsentierten sich die beiden in perfekt aufeinander abgestimmten, schwarzen Anzügen und suchten immer wieder die Nähe zueinander. Wie Daily Mail berichtet, soll Colin seine Partnerin bereits seit rund zwei Jahren daten. Erstmals öffentlich gesichtet worden war das Paar bereits im vergangenen Oktober bei einer Vorführung von "Hamnet".

In "Disclosure Day", dem neuen Science-Fiction-Film von Regisseur Steven Spielberg (79), spielt Colin die Rolle des Noah Scanlon. An der Premiere nahm neben dem Paar auch das restliche Filmteam teil, darunter Emily Blunt (43), Josh O'Connor (36), Eve Hewson (34), Colman Domingo (56) und Regisseur Steven selbst. Der Film feiert bereits vor seinem offiziellen Start begeisterte Reaktionen in der Presse – mehrere Kritiker bezeichneten ihn als Spielbergs besten Film seit 20 Jahren.

Bevor Colin und Eleonora zusammenkamen, war der Schauspieler zuletzt mit Drehbuchautorin Maggie Cohn liiert. Die beiden hatten sich am Set der HBO-Serie "The Staircase" kennengelernt. Davor war Colin 22 Jahre mit Livia Giuggioli (56) verheiratet, von der er sich 2019 trennte. Die beiden erklärten damals, trotz der Trennung füreinander da sein zu wollen – vor allem für ihre gemeinsamen Söhne. Außerdem hat Colin einen Sohn mit seiner früheren Kollegin Meg Tilly, mit der er einst den Film "Valmont" drehte.

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Getty Images Colin Firth und Eleonora Perboni bei der UK-Premiere von "Disclosure Day" im Cineworld Leicester Square in London

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Getty Images Wyatt Russell, Colman Domingo, Kristie Macosko Krieger, Josh O'Connor, Steven Spielberg, Emily Blunt, Colin Firth and Eve Hewson

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Getty Images Livia Giuggioli und Colin Firth bei der Europapremiere von "Mary Poppins Returns" in der Royal Albert Hall, Dezember 2018

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