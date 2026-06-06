Sie bekam den ersten Kuss: Rechnete Bachelors-Nadja damit?

In Folge fünf von Die Bachelors kam es für Nadja zu einem ganz besonderen Moment: Bachelor Sebastian Paul küsste sie beim gemeinsamen Date am See. Die romantische Kulisse am Wasser sorgte dabei für eine besondere Stimmung, die die Annäherung der beiden noch unvergesslicher machte. Im Interview mit Promiflash schwärmt Nadja jetzt von dem einzigartigen Erlebnis und verrät, wie sie den Kuss wahrgenommen hat.

Nadja beschreibt die Atmosphäre beim Date als "perfekt". Auch mit dem Timing ist die Kandidatin mehr als glücklich: "Rückblickend hätte der Zeitpunkt wahrscheinlich kaum romantischer sein können." Die beiden fuhren zunächst mit einem Pick-up-Truck durch die Natur Südafrikas, bis sie bei einem See eine Pause einlegten und sich im kalten Wasser abkühlten. "Der Kuss hat sich sehr schön angefühlt. Es hat einfach gepasst und sich in dem Moment natürlich und richtig angefühlt", erinnert sich Nadja im Gespräch mit Promiflash.

Der Kuss war nicht nur die erste Annäherung zwischen Nadja und Sebastian – tatsächlich handelte es sich auch um den allerersten Kuss der Staffel. Vorab damit gerechnet, dass geknutscht werden könnte, habe Nadja allerdings nicht. "Ich habe mir im Vorfeld ehrlich gesagt nicht viele Gedanken darüber gemacht, weil ich grundsätzlich versuche, alles auf mich zukommen zu lassen. Als wir dann an dieser traumhaften Location angekommen sind und die Stimmung immer besonderer wurde, konnte ich mir durchaus vorstellen, dass es zu einem Kuss kommen könnte", erklärt sie gegenüber Promiflash.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL Nadja und Sebastian bei ihrem Date am See bei "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"