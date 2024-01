Nicht "Are You the One?"-Lisa: Paulo ist in einer Beziehung!

Es hat wohl nicht gereicht! Nach zahlreichen feuchtfröhlichen Momenten neigt sich die fünfte Staffel von Are You The One? dem Ende zu – doch zu guter Letzt trifft der Cast beim Wiedersehen noch mal aufeinander. Zwischen hitzigen Diskussionen kristallisiert sich auch das ein oder andere Couple heraus. Unter anderem ist Paulo mittlerweile vergeben – allerdings nicht an seine Format-Flamme Lisa-Marie!

Während der Sendung hatte Paulo nur von einer Frau geschwärmt – der schönen Lisa-Marie. Trotz einiger Auseinandersetzungen waren sich die beiden sicher, füreinander bestimmt zu sein. Nach ein paar Monaten Beziehung habe er allerdings gemerkt, dass es nicht passt. Danach verlor der Blondschopf sein Herz an eine andere Dame. "Sie ist meine große Liebe", offenbart er in der Wiedersehensshow. Wer die Glückliche ist, verrät das TV-Sternchen bisher jedoch nicht.

Auch zwischen Shelly Schmidt und Wilson, die die Show als Perfect Match vorzeitig verlassen hatten, habe es nicht sollen sein. Unter Tränen offenbart die Brünette, dass sie wegen ihm Liebeskummer hatte. Dennoch gab es für sie ein Happy End – Shelly ist mittlerweile neu verliebt.

RTL / Frank Beer Lisa-Marie, Kandidatin der fünften "Are You The One?"-Staffel

Are You The One?, RTL+ Lisa-Marie und Paulo bei "Are You The One?" 2024

RTL / Frank Beer Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

