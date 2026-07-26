Offiziell bestätigt: Ryan Gosling wird der neue Ghost Rider

Marvel hat auf dem diesjährigen San Diego Comic-Con eine große Neuigkeit verkündet: Ryan Gosling (45) wird der neue Ghost Rider im Marvel Cinematic Universe! Der Schauspieler wurde beim Panel von Marvel Studios offiziell als Hauptdarsteller des gleichnamigen Films vorgestellt, der 2028 in die Kinos kommen soll. Damit übernimmt Ryan die Rolle des flammenden Motorrad-Antihelden, die bislang vor allem mit Nicolas Cage (62) verbunden ist. Das berichtet unter anderem TMZ. Regie führt kein Geringerer als Shawn Levy (58), der bereits für den Marvel-Hit Deadpool & Wolverine aus dem Jahr 2024 verantwortlich war.

Ryan trat beim Comic-Con-Panel persönlich auf die Bühne und ließ keinen Zweifel an seiner Begeisterung für die Rolle. Gegenüber dem anwesenden Publikum erklärte er: "Wie ihr wisst, ist das eine Figur, die ich schon lange spielen wollte." Ghost Rider, im Original ein Motorrad-Stuntman namens Johnny Blaze, der mit dem Teufel einen Pakt schließt und daraufhin einen flammenden Totenschädel als Kopf trägt, war in den Kinofilmen von 2007 und 2011 von Nicolas Cage verkörpert worden – allerdings noch außerhalb des Marvel Cinematic Universe. Eine interessante Randnotiz: In dem ersten dieser Filme spielte Eva Mendes (52) die weibliche Hauptrolle.

Für Ryan bedeutet die neue Rolle auch eine weitere enge Anbindung an das Disney-Universum. Bereits als 13-Jähriger stand er für den Disney Channel vor der Kamera – beim "The All New Mickey Mouse Club". Und auch aktuell ist der Schauspieler voll im Disney-Kosmos verankert: Er hat zuletzt den Science-Fiction-Film "Star Wars: Starfighter" abgedreht, der am 28. Mai 2027 in die Kinos kommen soll. Auch dieses Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Shawn Levy, der damit gleich zwei große Produktionen mit Ryan auf die Leinwand bringt.

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

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Getty Images Ryan Gosling bei der Premiere von "The Fall Guy" in Paris

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler