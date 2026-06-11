Hella verrät: Dirk Bach wäre fast Samenspender geworden

Hella von Sinnen (67) hat in einem Interview eine ganz besondere Geschichte ausgegraben: Der verstorbene Komiker und Moderator Dirk Bach (†51) hätte ihr und ihrer damaligen Partnerin Cornelia Scheel beinahe als Samenspender gedient. Gegenüber dem Magazin Bunte erzählte die Comedienne jetzt offen, dass sie und Cornelia zu ihrer aktiven Beziehungszeit durchaus über Nachwuchs nachgedacht hatten – und dass dabei ein prominenter Name ins Spiel kam. "Der Dicki, wie wir Dirk Bach nannten, hätte uns bestimmt gerne Samen geschenkt. Und dann hätten wir zu dritt das Kind aufgezogen", sagte Hella. Letztlich hätten sich die beiden Frauen aber bewusst dagegen entschieden.

Als Grund nannte die Entertainerin vor allem Selbsterkenntnis: "Schließlich waren wir aber klug genug, zu wissen, dass es mit uns als Helikoptereltern vielleicht doch keine gute Sache wäre." Wenngleich also ein Samenspender bereitgestanden hätte, fiel die Entscheidung eindeutig aus. "Conny und ich hätten damals die Möglichkeit gehabt, uns ein Schöppchen Samen zu organisieren. Aber wir haben immer gesagt: Nee, das machen wir nicht", erklärte sie im Interview.

Hella und Cornelia, eine bekannte Autorin, waren von 1990 an rund 25 Jahre lang ein Paar und sind bis heute eng miteinander befreundet. Das anhaltend gute Verhältnis des Ex-Paares begründete Hella mit den Worten: "Weil die Liebe immer noch bleibt. Weil wir uns respektieren, weil wir uns gern haben und uns gegenseitig guttun." Auch Dirk spielte in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Der Moderator, ihr gemeinsamer Freund und möglicher Kindsvater im Alternativplan, starb im Oktober 2012 mit nur 51 Jahren an Herzversagen. Hella selbst kämpfte zuletzt mit gesundheitlichen Rückschlägen: Nach einem Unfall mit zwei gebrochenen Beinen folgte eine lange Genesungsphase. Mittlerweile geht es ihr wieder besser und sie kehrte ohne Rollstuhl ins Rampenlicht zurück. Aktuell widmet sie sich neuen Projekten – unter anderem ihrem Podcast namens "Gestatten, von Sinnen!", der Anfang Juni gestartet ist.

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Action Press / Jörg Eberl Hella von Sinnen und Dirk Bach (†51)

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Getty Images Hella von Sinnen, 2018

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Getty Images Komiker Dirk Bach im Juli 2011

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