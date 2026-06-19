Prinzessin Annes Männergeschmack: Ihr Mann muss schmunzeln

Bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) mit Harriet Sperling versammelte sich kürzlich eine ungewöhnliche Runde: Prinzessin Anne (75) war gemeinsam mit ihrem Ehemann Sir Timothy Laurence (71) zugegen – und auch Annes Ex-Mann, Kapitän Mark Phillips, ließ sich blicken, angeblich in Begleitung seiner Freundin Florence Standaert. Dass sich alle Beteiligten offenbar bestens verstehen, unterstrich Timothy dabei einmal mehr. Der frühere Marineoffizier hatte sich nämlich schon einmal öffentlich zu Mark geäußert – und dabei sogar Humor bewiesen.

In einer ITV-Dokumentation aus dem Jahr 2020, die anlässlich Annes 70. Geburtstags produziert wurde, sprach Timothy über eine auffällige Gemeinsamkeit mit seinem Vorgänger. "Es ist ziemlich amüsant, dass sie zuerst einen Armeeoffizier und dann einen Marineoffizier geheiratet hat. Da muss also irgendetwas am Militär sein, das sie anzieht", sagte er darin. Beide Männer verbindet also ihre militärische Laufbahn – und offensichtlich verbindet sie damit auch eine gewisse Gelassenheit im Umgang miteinander. Annes Sohn Peter kommentierte das Verhältnis seiner Mutter zu Timothy in derselben Dokumentation ebenfalls. "Er ist seit über 25 Jahren eine sehr starke Stütze für sie", sagte er.

Timothy und Anne sind seit 1992 verheiratet, nachdem die Prinzessin im selben Jahr ihre erste Ehe mit Mark offiziell hatte scheiden lassen. Die Hochzeit mit Timothy fand in kleinem Rahmen in der Crathie Kirk nahe Balmoral statt – ein bewusster Kontrast zur aufwendigen royalen Zeremonie in der Westminster Abbey, mit der Anne und Mark 1973 ihr Jawort gegeben hatten. Kennengelernt hatten sich Anne und Timothy, als er als Adjutant ihrer Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96), tätig war. Royalexpertin Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, fasste das Fundament dieser Ehe gegenüber dem Magazin Hello! einmal so zusammen: "Sie wollte jemanden, der für sie da ist und sie in ihrem sehr arbeitsreichen Leben unterstützt. Und genau das hat Tim getan."

Anzeige Anzeige

Getty Images Vice Admiral Sir Tim Laurence und Princess Royal Anne vor dem Staatsbankett auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Imago Kapitän Mark Phillips bei der Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips in der All Saints Church, Kemble, Gloucestershire

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Phillips und Harriet Sperling nach ihrer Hochzeit an der All Saints' Church in Kemble, England