Prinzessin Anne in Thailand: Hommage an frühere Royals

Prinzessin Anne (75) hat bei ihrer Asien-Tournee einen bewegenden Stopp in Bangkok eingelegt. Die Schwester von König Charles III. (77) besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann Vizeadmiral Sir Timothy Laurence (71) den Großen Palast der thailändischen Hauptstadt, um der am 24. Oktober 2025 verstorbenen Königinmutter Sirikit (†93) sowie der am 11. Juni 2026 gestorbenen Prinzessin Bajrakitiyabha die letzte Ehre zu erweisen. Dabei zog die Princess Royal mit ihrer Kleiderwahl besondere Aufmerksamkeit auf sich: Sie erschien komplett in Schwarz und kombinierte ihr Outfit mit klassischem Perlenschmuck. Wie das Magazin Tatler berichtet, ist diese Kombination alles andere als zufällig gewählt.

Bei ihrem Besuch legte Anne im Dusit-Maha-Prasat-Thronsaal einen Kranz vor der königlichen Urne der Königinmutter Sirikit nieder und begab sich anschließend in den Phiman-Rattaya-Thronsaal, wo sie auch Prinzessin Bajrakitiyabha gedachte. Abschließend trug sie sich in die Kondolenzbücher für beide Verstorbene ein. Begleitet wurde sie neben ihrem Ehemann auch vom britischen Botschafter in Thailand, Mark Gooding. Der Besuch steht im Zeichen der engen diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Thailand, die seit mehr als 170 Jahren bestehen.

Der Perlenschmuck, den Anne bei ihren Auftritten in Bangkok trug, hat eine lange Tradition im britischen Königshaus. Laut Tatler geht diese auf Königin Victoria zurück, die Perlen im Jahr 1861 nach dem Tod ihres Mannes Prinz Albert zum offiziellen Trauerschmuck erklärte. Mit ihrer Wahl ehrte Anne so nicht nur die verstorbenen thailändischen Royals, sondern erinnerte gleichzeitig auch an ihre Mutter Queen Elizabeth II. (†96). Diese hatte eine besondere Zuneigung zu Perlen entwickelt, die ihre Wurzeln in einer Familientradition hatte: Ihr Vater König Georg VI. schenkte ihr und ihrer Schwester Prinzessin Margaret (†71) jedes Jahr Perlen zum Geburtstag, bis beide genug für eine einreihige Kette beisammenhatten. Zu Annes eigenen Lieblingsstücken zählen die sogenannten Grima-Perlenohrringe, ein Geschenk ihrer Eltern, die sie bereits bei ihrer ersten großen Auslandsreise 1970 nach Australien sowie bei ihrer Hochzeit 1992 getragen hatte.

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Getty Images Prinzessin Anne bei einem Treffen im Government House in Bangkok während ihres offiziellen Besuchs in Thailand

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Getty Images Bei einem offiziellen Besuch in Bangkok: Princess Anne im Gespräch mit Premierminister Anutin Charnvirakul

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ActionPress / KORPA Königinmutter Sirikit, 2006

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