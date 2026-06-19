Prinzessin Anne trägt 25 Jahre altes Outfit zum Royal Ascot

Beim Royal Ascot hat Prinzessin Anne erneut bewiesen, dass sie ein Faible für zeitlose Mode hat. Die 75-Jährige erschien am zweiten Renntag des prestigeträchtigen Pferderennevents in Berkshire in einem zartrosa Rockanzug – und das Besondere daran: Das Ensemble hat sie zuletzt vor exakt 25 Jahren im Jahr 2001 bei demselben Event getragen. Dazu kombinierte sie einen passenden Hut mit drei Blumen, Perlenohrringe und ihre geliebte goldene Pferdebrosche, die auf rund 17.340 Euro geschätzt wird. Ein schlichtes Paar marineblauer Handschuhe rundete den Look ab. An ihrem Jackenrevers trug Anne außerdem mehrere Ascot-Anstecker – ein Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit zum Reitsport.

Neben Anne glänzten beim Royal Ascot noch weitere Royals. Harriet Sperling, die neue Schwiegertochter der Prinzessin, gab bei der traditionellen Kutschenparade ihr offizielles Debüt als Mitglied der Royal Family – keine zwei Wochen, nachdem sie Peter Phillips (48) in einer intimen Zeremonie in den Cotswolds geheiratet hatte. Auch Prinzessin Kate (44) war beim Rennevent dabei und strahlte in einem leuchtend gelben Outfit des Labels Roksanda, das sie erstmals 2022 bei einem Staatsbesuch in Jamaika getragen hatte. Dazu kombinierte sie eine Clutch von Anya Hindmarch sowie Diamantohrringe der verstorbenen Königin Elizabeth II. Besonders auffällig: Am Handgelenk trug sie die Perlenkette von Prinzessin Diana (†36) – umfunktioniert als Armband. Prinz William (43) steckte sich passend zum Outfit seiner Frau gelbe Blumen ans Revers.

Annes Vorliebe für Recycling-Looks ist kein Geheimnis. Sie selbst erklärte einmal ihr Modeverständnis mit den Worten: "Ein gutes Kostüm hält ewig. Wenn es gut gemacht ist und einen klassischen Look hat, kann man es unbegrenzt tragen. Die Sparsamkeit wurde mir in die Wiege gelegt." Dass die Prinzessin eine enge Verbindung zum Reitsport hat, zeigt auch ihre sportliche Vergangenheit: 1976 wurde sie als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie bei Olympischen Spielen aktiv, als sie für Team GB im Vielseitigkeitsreiten antrat. 1971 hatte sie bereits Gold bei den Europameisterschaften im Vielseitigkeitsreiten gewonnen.

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Imago Prinzessin Anne beim zweiten Tag von Royal Ascot auf dem Ascot Racecourse in Berkshire

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Getty Images Queen Mum und Prinzessin Anne beim Royal Ascot, 21. Juni 2001, Ascot, England

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Imago Sophie Wessex und Prinzessin Anne in Ascot, Berkshire, am 17. Juni 2026