Erkannt? Susan Boyle verblüfft mit neuer Frisur bei Gala

Bei den Pride of Britain Awards hat Susan Boyle (64) am Montagabend auf dem roten Teppich für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin, die 2009 durch ihren Auftritt bei "Britain's Got Talent" weltberühmt und zur Internet-Sensation wurde, präsentierte sich in einem neuen Look: Mit einer frischen blonden Frisur und einem stilvollen schwarz-weißen Kleid, das sie mit einer Kunstpelz-Stola kombinierte, zog sie die Blicke auf sich. Die Gala fand im Grosvenor House in London statt und brachte zahlreiche Stars wie Maura Higgins (34) und Olivia Attwood (34) zusammen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ein weiterer Meilenstein in Susans behutsamem Comeback, nachdem sie im Jahr 2022 einen Schlaganfall erlitt, der ihre Fähigkeit zu sprechen und zu singen stark beeinträchtigte. Ihr Management hat ihre Rückkehr ins Rampenlicht mit Bedacht geplant, auch weil sie mit zusätzlichen gesundheitlichen Herausforderungen wie Diabetes zu kämpfen hat. Trotz ihrer Rückschläge steht Susan wieder auf der Bühne, sehr zur Freude ihrer treuen Fans, die begeistert auf die Neuigkeiten von neuen musikalischen Projekten reagierten. Kommentare wie "Wir sind überglücklich" und "Es wurde auch Zeit, ich habe Entzugserscheinungen" spiegeln die Vorfreude wider.

Seit ihrem Durchbruch vor 16 Jahren hat Susan eine beeindruckende Bilanz erzielt. Ihr Debütalbum "I Dreamed a Dream" war 2009 das meistverkaufte Album weltweit, und sie schaffte es mit drei aufeinanderfolgenden Alben an die Spitze der britischen Charts. Mit über 25 Millionen verkauften Platten und besonderen Auftritten wie dem Singen für Papst Franziskus im Jahr 2019 bei einem Weihnachtskonzert im Vatikan ist Susan längst eine Ikone. Bei ihrem Glamourauftritt bei den diesjährigen Pride of Britain Awards zeigte sie einmal mehr, dass sie weit mehr als nur eine Erfolgsgeschichte aus einer Castingshow ist.

Imago Susan Boyle bei den Pride of Britain Awards 2025 in London

Getty Images Susan Boyle bei den Pride of Britain Awards 2025 in London

Getty Images Susan Boyle im April 2009