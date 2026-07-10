Nicht Angela: Shaun White mit unbekannter Blondine unterwegs

Snowboardlegende Shaun White (39) sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Der dreifache Olympiasieger wurde diese Woche in West Hollywood mit einer unbekannten Blondine gesichtet – und die Frau ist offenbar nicht seine gemunkelte Freundin Angela Garten. Wie TMZ berichtet, trafen sich die beiden im "Lala Land Kind Cafe" in West Hollywood, wo sie gemeinsam einen Matcha tranken. Shaun und die Frau kamen zusammen in seinem Auto an, verbrachten Zeit in dem Café und verließen es gemeinsam – mit Shaun am Steuer.

Auf körperliche Zärtlichkeiten haben die beiden dabei offenbar verzichtet. Quellen, die mit der Situation vertraut sind, bestätigten gegenüber TMZ, dass das Treffen rein platonischer Natur war. Demnach handelte es sich schlicht um ein entspanntes Zusammentreffen von Shaun, der Blondine und einem weiteren Freund beim gemeinsamen Matcha-Trinken.

Derweil wird Shaun seit einigen Wochen mit Angela in Verbindung gebracht. Die beiden wurden zuletzt in New York City gesichtet, wo Angela sich eng an ihn schmiegte, als sie gemeinsam auf dem Fahrrad durch Manhattan fuhren und anschließend einen Shoppingbummel unternahmen. Für Shaun ist es das erste Mal seit geraumer Zeit, dass er wieder auf der Bildfläche der Gerüchteküche auftaucht – denn sein Liebesglück hatte zuletzt einen Dämpfer erhalten. Nach mehreren gemeinsamen Jahren und einer Verlobung trennten sich Shaun und Schauspielerin Nina Dobrev (37). TMZ hatte als erstes Medium gemeldet, dass sich das einstige Paar einvernehmlich dazu entschieden hatte, die Verlobung zu lösen.

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Getty Images Shaun White bei The Snow League's Private Cocktail Hour in New York City, Oktober 2025

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Getty Images Shaun White, berühmter Snowboarder

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Getty Images Nina Dobrev und Shaun White