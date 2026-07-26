Neue Enthüllungen über Prinz Christians Problem-Kaserne

Prinz Christian (20) steht kurz vor einem neuen Kapitel in seiner Militärkarriere – doch der Start wird von unangenehmen Nachrichten begleitet. Ab August 2026 übernimmt der 20-jährige dänische Thronfolger bei der Königlichen Leibgarde in der Gardekaserne Høvelte bei Birkerød die Rolle des Zugführers. Rund 30 Wehrpflichtige soll er dort in ihrer Grundausbildung anleiten, die neben Schießtraining, Feldübungen und Märschen auch Erste Hilfe umfasst. Genau jetzt aber rückt die Einheit aus wenig ruhmreichen Gründen in den Blickpunkt: Ein aktueller Bericht der dänischen Militärstaatsanwaltschaft, des sogenannten Auditørkorpset, dokumentiert laut dem Magazin Her & Nu eine Reihe von Drogen- und Alkoholvorfällen innerhalb der Truppe.

Besonders aufsehenerregend ist ein Vorfall vom 4. November 2025: Drei Wehrpflichtige sollen während Exerzierübungen gemeinsam zwei Gramm Kokain konsumiert haben – und das mithilfe eines Dienstsäbels. Sie trugen zwar Zivilkleidung, hatten aber ihre Säbelbandeliers angelegt. Alle drei akzeptierten laut dem Bericht Geldbußen von je 9.000 Dänischen Kronen, umgerechnet rund 1.200 Euro. Außerdem soll ein Wehrpflichtiger Anfang 2025 stark alkoholisiert zum Wachdienst erschienen und seinen Aufgaben nicht mehr gewachsen gewesen sein. Ein anderer köpfte während des Postendienstes mit einem Säbel eine Champagnerflasche und legte dabei seine Dienstwaffe außer Reichweite. Beide Verstöße wurden mit je 2.500 Dänischen Kronen geahndet, umgerechnet etwa 335 Euro. Auch ein älteres Video, das Gardisten beim mutmaßlichen Kokainkonsum auf dem Kasernengelände zeigen soll und in der TV-2-Dokumentation "Livgarden på Stoffer" thematisiert wurde, beschäftigte die Ermittler bereits – das Verfahren musste jedoch eingestellt werden, da der Sender das Rohmaterial nicht herausgab und ein mögliches Delikt inzwischen verjährt wäre.

Die Disziplinarvorfälle sind nicht das einzige Problem, mit dem die Kaserne in Høvelte zu kämpfen hat. Zuletzt machte die Anlage auch wegen ihres schlechten Bauzustands Schlagzeilen – mit Berichten über Schimmel, marode Gebäude und undichte Dächer. Ein Gutachten der dänischen Streitkräfte soll laut der Zeitung Berlingske sogar zu dem Schluss gekommen sein, dass langfristig jedes vierte Gebäude auf dem Gelände am besten abgerissen werden sollte. Für Christian, der im Juni offiziell die Offiziersausbildung abschloss und zum Leutnant ernannt wurde, bekommt der neue Posten damit eine ganz besondere Brisanz. Eine persönliche Verbindung zur Leibgarde hat auch sein Vater: König Frederik (58) leistete bereits 1986 als damaliger Thronfolger seinen Wehrdienst ab – in eben jener Kaserne in Høvelte.

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Getty Images Kronprinz Christian nimmt an der Leutnantsausbildung der dänischen Streitkräfte in Slagelse teil

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Getty Images Prinz Christian beim Neujahrsempfang, Januar 2025

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Getty Images Prinzessin Josephine, Prinz Vincent, Königin Mary, König Frederik X. und Kronprinz Christian beim Familienfoto in Gråsten, Juli 2026

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