Single Stefanie Giesinger fühlt sich "wie eine Jungfrau"

Stefanie Giesinger (29) ist seit sieben Monaten Single – und hat in dieser Zeit nicht einmal einen Kuss erlebt. Das gestand das Model jetzt offen auf TikTok. "Ich fühle mich wie eine Jungfrau", scherzte sie in dem Clip und gab zu: "Ich bin seit sieben Monaten Single und wurde mit niemandem intim, nicht einmal ein Kuss." Dabei sei sie grundsätzlich bereit, sich wieder auf die Suche nach Nähe zu begeben. Das Problem: Das Flirten fühlt sich für die 29-Jährige inzwischen völlig fremd an. "Ich bin offen und bereit zu flirten. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das funktioniert", erklärte sie ihren Followern.

Die Reaktionen ihrer Community fielen gespalten aus. Viele Fans zeigten wenig Verständnis für Stefanies Sorgen. "Sieben Monate sind nicht lang", "Ich bin 33 Jahre alt und seit acht Jahren Single, entspann dich" oder "Ich bin 30 Jahre alt und genauso lange Single" – so lauteten einige der Kommentare. Andere hingegen lobten ihre Ehrlichkeit und sprachen ihr Mut zu. Stefanie selbst betonte, sie wolle sich von der Situation nicht unter Druck setzen lassen: "Ich möchte entspannt sein und mich daran erinnern, dass es keine Rolle spielt, dass ich Single bin, keine Kinder habe und das nicht dem Szenario entspricht, das ich für mein Leben mit 30 hatte." Gleichzeitig machte sie deutlich: "Ich habe ein Traumleben, aber: Ich liebe Liebe. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Freunden und dennoch fehlt was."

Mitten in ihren Flirt-Ambitionen erreichte Stefanie dann eine überraschende Nachricht: Ihr Ex Jeremy Steeb wurde bei den French Open in Paris mit Model Toni Garrn (33) gesichtet – die beiden küssten sich auf der Tribüne. Der 26-jährige Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb und die 33-jährige Toni scheinen also ein Paar zu sein. Stefanie reagierte auf TikTok mit Humor: Ungeschminkt im Bett liegend, schrieb sie zu einem Clip, sie sei "mit der Nachricht aufgewacht, dass mein Ex ein Supermodel datet." Ihr Fazit, nachdem sie kurzerhand ihre Visagistin angerufen hatte: "Wieder einmal von einem Mädchen gerettet." Anfang des Jahres hatte Stefanie ihre Trennung öffentlich gemacht und damals noch angekündigt, sich eine Auszeit vom Dating gönnen zu wollen.

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Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

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TikTok / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Juni 2026

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Imago Toni Garrn und Jeremy Steeb bei den French Open 2026 in Roland Garros, Paris am 31. Mai 2026