Vor seinem Tod gab Ex Paddy (†) Sarah Ferguson ein Zuhause

Traurige Nachrichten für Sarah Ferguson (66): Ihr Ex-Partner Paddy McNally (88) ist tot – und wie jetzt bekannt wird, soll die 66-Jährige in den Monaten vor seinem Tod sogar bei ihm gewohnt haben. Laut The Sun fand Sarah nach ihrem Auszug aus der Royal Lodge Zuflucht in Paddys rund 17 Millionen Euro teurem Chalet in dem schweizerischen Skiort Verbier. Ein Insider berichtete der Zeitung, Paddy habe Sarah nie im Stich gelassen und ihr in seinen letzten Lebenstagen einen sicheren Rückzugsort in seinem Zuhause gewährt. Sie habe viel Unterstützung gebraucht.

Zuvor soll Sarah im März noch in der MayrLife-Klinik in Australien gewesen sein – einem privaten Gesundheitsresort, das rund 16.400 Euro pro Woche kostet. Nachdem ihr Aufenthaltsrecht in der EU abgelaufen war, nahm Paddy sie demnach in der Schweiz auf. Für die Herzogin von York sind das besonders schwere Zeiten: Sie steht seit Januar unter Druck, nachdem neue Enthüllungen über ihre Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) an die Öffentlichkeit gelangt sind. In den USA wird sie sogar aufgefordert, vor dem Kongress auszusagen.

Paddy und Sarah waren von 1982 bis 1985 ein Paar – trotz eines Altersunterschieds von 22 Jahren. In Andrew Lownies Buch "Entitled" wird Sarah zitiert: "Paddy war meine Vaterfigur, zweiundzwanzig Jahre älter als ich. Er hat mir so viel über das Leben beigebracht. Wann immer ich einen Rat brauchte, wandte ich mich an ihn, weil er so weltgewandt war." Anschließend heiratete Sarah Prinz Andrew (66), von dem sie sich 1996 scheiden ließ. Damals soll sie ebenfalls vorübergehend mit ihren Töchtern in Paddys Chalet in Verbier Unterschlupf gefunden haben. Paddy starb am 21. Juli im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit – nur wenige Monate nach dem Tod seines Sohnes Sean.

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Imago Sarah Ferguson mit Paddy McNally beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 13. Juli 1997

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Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

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Imago Paddy McNally beim Qualifying des Großen Preises von Spanien 2007 in Barcelona