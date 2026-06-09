ET am Samstag: Alex und Laura Papendicks Baby kann kommen

Es ist so weit: Bei Laura Papendick (37) und Alexander Hindersmann (37) steht die Geburt ihres zweiten Kindes unmittelbar bevor. Der errechnete Termin ist dieser Samstag, und wie Alexander in seiner Instagram-Story verrät, sind die beiden bestens vorbereitet. "Alles vorbereitet. Krankenhaustasche ist gepackt. Zweiter Kindersitz ist im Auto. Oma und Opa sind auf Abruf. Nässeschutz für den Sitz liegt im Auto. Unterlagen sind alle zusammen. Vorfreude ist da", schreibt der Realitystar. Die werdenden Eltern warten also nur noch auf den erlösenden Moment.

Bereits ein paar Stunden zuvor hatte sich Alexander in seiner Story gemeldet und auf den Geburtstermin hingewiesen. Dabei ließ er auch durchblicken, dass die vergangenen Wochen nicht immer einfach waren: "Die letzten Wochen waren echt turbulent. Es war immer wieder irgendwas und eine Kontrolle nach der anderen. Zuletzt ist Laura leider auf der Treppe ausgerutscht, aber dem Kleinen geht's gut", schrieb er. Laura selbst hofft laut seinem Bericht auf einen schnellen Blasensprung – lieber heute als morgen. Mit einem humorvollen Hinweis auf ihr erstes gemeinsames Kind ergänzte Alexander außerdem: "PS: Beim Großen ist die Fruchtblase vier Tage vorher geplatzt, das wäre heute..."

Das neue Baby wird ein weiterer Junge sein, wie Laura und Alexander ihren Fans vor einigen Wochen in einem gemeinsamen Video auf Instagram enthüllt hatten. In dem Clip präsentierten die Moderatorin, ihr Partner und ihr erster Sohn eine Holztafel mit der Aufschrift "Es ist ein Junge" – damit steht fest, dass der kleine Bruder bald in die Familie einzieht.

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Getty Images Laura Papendick und Alexander Hindersmann, TV-Gesichter

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Instagram / laurapapendick Alexander Hindersmann und Laura Papendick

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Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann, TV-Persönlichkeiten