So hart trainiert Belmont Cameli für Rolle in "Off Campus"

Belmont Cameli lässt die Fans hinter die Kulissen seines Trainings blicken. Der Schauspieler, der in der Prime-Video-Serie Off Campus den Eishockey-Captain Garrett Graham spielt, hat gegenüber Men's Health verraten, wie er sich für seine Rolle fit gemacht hat – und was hinter dem körperlichen Wandel steckt. Die Serie ist ein echter Überraschungshit und kletterte auf Platz eins bei Amazon, während Belmont vom weitgehend unbekannten Gesicht zum gefeierten Star wurde. Für die Rolle war vor allem eines gefragt: Masse aufbauen. Denn wer Eishockeyspieler überzeugend darstellen will, muss nicht nur gut aussehen, sondern auch einiges einstecken können. Dafür setzte Belmont auf das Push-Pull-Prinzip und unterteilte seine Trainingswoche in Push-Tage, Pull-Tage und Beineinheiten. Er versucht, möglichst oft ins Fitnessstudio zu gehen – manchmal schafft er es sechsmal pro Woche, manchmal nur zweimal.

Sich selbst beschreibt er als Alles-oder-Nichts-Typ: "Sobald ich ein paar Tage verpasse, bin ich erst mal raus aus dem Gym und muss von vorn anfangen." Neben dem Gewichtstraining musste der 28-Jährige für die Rolle aber auch eine ganz neue Fähigkeit erlernen: Schlittschuhlaufen. "Skaten ist sehr frustrierend für mich. Denn es ist neu für mich, aber ich bin auch sehr ehrgeizig und kämpferisch", so der Schauspieler. Inzwischen misst er sich auf dem Eis regelmäßig mit seinem Serienkollegen Stephen Kalyn (28) – dem einzigen echten Eishockeyspieler im Cast. Sein erklärtes Ziel für die zweite Staffel: "Eines Tages schlage ich ihn. Ich möchte einfach mal einen Treffer in einem Live-Spiel gegen ihn schaffen." Außerdem wartet am Set schon das nächste Upgrade auf ihn: "Sie haben uns am Set ein Gym gebaut. Darin werden wir schwitzen und uns den Arsch aufreißen. Das wird super", freute sich Belmont im Gespräch mit dem Magazin. Sein Trainingstipp für das Armtraining: Übungen für beide Seiten isoliert durchführen und immer mit der schwächeren Seite beginnen – die gibt dann die Wiederholungszahl für den gesamten Satz vor.

Dass Belmont eine sportliche Vergangenheit hat, ist dabei kein Zufall. In seiner Schulzeit spielte er American Football, und seit rund zehn Jahren betreibt er Krafttraining – alles autodidaktisch erarbeitet, ohne die Hilfe eines Trainers. "Ich muss vor allem für mein Gehirn Gewichte stemmen. Mir geht es einfach besser, wenn ich schwitze. Es hilft bei allem", sagte er Men's Health. In der Serie "Off Campus" dreht sich neben dem Sport auch vieles um seine Figur als Mensch: Garrett Graham ist nicht nur als Eishockeyspieler, sondern auch mit seinem markanten Rückentattoo mit dem lateinischen Schriftzug "Nullum Gratuitum Prandium" bei den Fans ein echtes Gesprächsthema geworden. Viele Zuschauer rätselten, was der Satz bedeutet. Wörtlich heißt er "Kein kostenloses Mittagessen". Sinngemäß: "Im Leben gibt es nichts geschenkt." Brisant: Die Idee für das Tattoo stammte ausgerechnet von Belmont selbst. Gegenüber Teen Vogue verriet er, der Spruch sei früher das Motto seines Highschool-Wrestling-Teams gewesen.

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Belmont Cameli als Garrett Graham in "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Stephen Kalyn als Dean Di Laurentis in der Serie "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Belmont Cameli bei den Amazon Upfronts, Mai 2026