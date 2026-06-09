Taylor Swift sieht in Paul McCartney eine ewige Inspiration

Taylor Swift (36) hat auf Instagram ein Liebesbekenntnis für eine Musiklegende abgelegt. Die Sängerin teilte am 2. Juni einen Post von Paul McCartney (83) über sein neues Album "The Boys of Dungeon Lane" und schwärmte von dem Beatles-Star. Sie nannte ihn einen "ewig außergewöhnlichen Künstler" und schrieb, sie sei von ihm "nie nicht inspiriert" – kurzum: Seine Musik begeistert sie immer wieder aufs Neue. Ihr Posting kam kurz nachdem Paul ihren weltweiten Ruhm mit dem Phänomen der Beatlemania verglichen hatte.

In einem Interview für BBC Sounds, das am 24. Mai veröffentlicht wurde, war Paul gefragt worden, ob er der "Lovestory"-Interpretin einen Rat geben würde. Seine Antwort: Sie brauche keinen. "Ich bin für diese Generation eher wie der ältere Bruder – oder eigentlich eher wie der Opa", behauptete er gegenüber dem Sender mit einem Lachen. Gleichzeitig betonte er, dass er der Sängerin und anderen jungen Stars wie Billie Eilish (24), Olivia Rodrigo (23) und Sabrina Carpenter (27) durchaus Ratschläge geben würde, falls sie jemals welche benötigten. Diese Künstlerinnen habe er bei Partys von seiner Frau Nancy Shevell (66) und seiner Tochter Stella McCartney (54) kennengelernt. "Sie sind wirklich coole Menschen, sehr gut", schwärmte er über sie und ergänzte: "Ich mag ihre Stimmen."

Dass die gegenseitige Bewunderung zwischen Taylor und Paul keine Einbahnstraße ist, bewies der "Let It Be"-Interpret bereits im Juni 2024: Er präsentierte sich als Swiftie und besuchte Taylors Eras Tour im Londoner Wembley Stadium. Fans empfingen ihn mit Freundschaftsarmbändern und feierten ihn mit lautem Jubel, als er die Arme in die Luft warf und ins VIP-Zelt einzog. Die Verbindung der beiden reicht inzwischen einige Jahre zurück: Sie trafen sich beim Super Bowl 2024, standen gemeinsam für ein Feature auf der Seite "Musicians on Musicians" und sollen sogar Albumveröffentlichungen füreinander verschoben haben.

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Collage: Imago, Getty Images Taylor Swift und Paul McCartney, Collage

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Imago Taylor Swift im Dezember 2025 in New York City

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Getty Images Paul McCartney, Musiker