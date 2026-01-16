Caitlyn Jenner lobt Timothée Chalamet als Schwiegersohn

Am Flughafen von Los Angeles hat Caitlyn Jenner (76) jetzt öffentlich Timothée Chalamet (30) ihren Segen gegeben – und ihn dabei überraschend deutlich gelobt. Auf Nachfrage eines Fotografen bestätigte die Reality-Ikone laut TMZ, dass sie den Freund ihrer Tochter Kylie Jenner (28) bereits getroffen habe. Sie nannte ihn einen "tollen Jungen" und schwärmte zudem von seinem Talent: Timothée sei ein "phänomenaler" Darsteller. Wichtig sei ihr aber vor allem die Tatsache, dass er gut zu Kylie sei.

Caitlyn erzählte, sie habe "Marty Supreme" gesehen und sei beeindruckt von Timothées Arbeit, wie sie am Rande des Gesprächs am Flughafen betonte. Details zur Beziehung wollte sie nicht preisgeben, stellte aber klar, dass der Schauspieler bei ihr einen sehr guten Eindruck hinterlassen habe. Kylie steht ihrem Freund derzeit sichtbar zur Seite: Sie begleitete ihn in diesem Monat zu mehreren großen Preisverleihungen, darunter die Critics Choice Awards, wo Timothée aus seiner Dankesrede eine Liebeserklärung an Kylie machte. Auch bei den Golden Globes war das Duo gemeinsam vor Ort, zeigte sich innig und feierte einen weiteren großen Abend des Hollywoodstars.

Caitlyn, die als frühere Spitzenathletin und Reality-Persönlichkeit seit Jahren im Rampenlicht steht, hält sich bei Familienangelegenheiten oft bedeckt, setzt mit kurzen, klaren Aussagen aber Akzente. Zwischen ihr und Kylie gilt das Verhältnis als eng; die Unternehmerin teilt mit ihrer Familie regelmäßig Meilensteine, hält Privates aber gelegentlich bewusst zurück. Timothée wiederum pflegt abseits des roten Teppichs ein eher zurückhaltendes Image, zeigt in seltenen Momenten Nähe, wenn es zählt. Dass er bei den glamourösen Auftritten an Kylies Seite locker bleibt und zugleich konzentriert wirkt, passt zu dem Bild, das Familie und Umfeld nun zeichnen.

Getty Images Caitlyn Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026