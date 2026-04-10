"Kampf der RealityAllstars": Das wunderte Schäfer Heinrich

Er ist wieder dabei! Schäfer Heinrich (59) kehrt ins Reality-TV zurück und nimmt an der ersten Staffel von Kampf der RealityAllstars, die am 8. April bei RTL+ verfügbar sein wird, teil. Der Kultbauer, der sich bereits durch seinen ursprünglichen Auftritt in der Show einen treuen Fanclub erspielt hat, macht sich ein weiteres Mal auf in den Wettbewerb. Im Interview mit Promiflash plauderte er jetzt aus, was ihm durch den Kopf ging, als die Anfrage für die Show bei ihm eintrudelte – und es war zunächst alles andere als ein klares "Ja".

Denn anfangs war Heinrich ziemlich verwirrt. "Da konnte ich mir erst mal gar nichts darunter vorstellen. Ich bin zu meiner Managerin und habe gesagt: 'Ich hab das doch schon mal mitgemacht'", erklärte er im Promiflash-Interview. Seine Managerin klärte ihn dann über das besondere Konzept der Sendung auf: Bei "Kampf der RealityAllstars" treten ausschließlich Kandidaten an, die bereits in einer früheren Staffel dabei waren und weit gekommen sind. Mit diesem Wissen im Gepäck ließ Heinrich nicht lange auf sich warten. "Beim ersten Mal, da war ich ja Dritter Platz und ich habe gesagt, das machen wir noch mal mit", resümierte der Bauer, der wieder gesünder leben möchte.

Schäfer Heinrich, der auch als Ballermann-Sänger durchstartete, ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Realitylandschaft. Der gelernte Landwirt wurde vor allem durch seine Teilnahme an Bauer sucht Frau im Jahr 2008 einem breiten Publikum bekannt und avancierte dabei zum absoluten Publikumsliebling. Seitdem ist er auch als Musiker aktiv und hat mehrere Schlagerlieder veröffentlicht. Mit seiner bodenständigen Art und seinem Humor hat er sich eine große Fangemeinde aufgebaut, die ihn nun gespannt bei seinem Ausflug ins Allstars-Format begleiten kann.

"Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEl und vorab auf RTL+.

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Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone

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ActionPress Schäfer Heinrich, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

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Schäfer Heinrich mit seinen Schafen, August 2014