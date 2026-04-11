Schäfer Heinrich unterschätzte "Kampf der RealityAllstars"

Schäfer Heinrich (59) wagt sich in eine neue TV-Herausforderung: Der Kultbauer ist in der neuen Staffel von "Kampf der Reality Allstars" dabei. Gegenüber Promiflash gab er jetzt zu, dass er die Show anfangs gehörig unterschätzt hat. "Ich bin komplett neutral eingezogen. Natürlich wusste ich nicht, was Allstars waren. Das war ja völlig ein anderes Format als normal. Also, man hatte schon starke Gegner und es war schon eine starke Herausforderung, gegen die Kandidaten zu kämpfen", so der 59-Jährige im Interview.

Für Heinrich war schnell klar, dass ihn bei "Kampf der Reality Allstars" eine ganz andere Dimension des Konkurrenzkampfes erwartet als bei seinen bisherigen TV-Auftritten. Das Allstars-Format bringt erfahrene Realtystars aus verschiedenen Shows zusammen – und genau das machte den Unterschied für ihn spürbar. Der Wettkampfgedanke sei für ihn eine echte Herausforderung gewesen, wie er offen zugab.

Schäfer Heinrich wurde durch seine Teilnahme bei Bauer sucht Frau bekannt und avancierte dort zu einem der beliebtesten Gesichter der Sendung. Der gebürtige Sachse ist aber nicht nur im TV aktiv – er ist auch als Musiker unterwegs. Mit seiner bodenständigen und humorvollen Art hat er sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihn nun auch beim Kampf gegen die Realitygrößen anderer Formate anfeuern kann.

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Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich, TV-Bekanntheit

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Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone

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Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im August 2023