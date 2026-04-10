"Der Schäferstock": Das ist Schäfer Heinrichs neuer Song

Schäfer Heinrich (59) wagt sich auf bekanntes Terrain: Der beliebte Landwirt und Realitystar startet jetzt voll durch mit seiner Musikkarriere. Im Promiflash-Interview verkündete er, dass sein nächster Song in Kürze erscheint. "Das erste Lied, das kommt jetzt am Freitag raus – 'Der Schäferstock'. Ja, da bin ich mal gespannt", erzählte er sichtlich aufgeregt. Damit überrascht er seine Fans über 15 Jahre nach seinem berühmten "Schäferlied" mit einem Lied, das wohl so manchen verblüffen dürfte.

Doch dabei bleibt es nicht. Der TV-Star, der im Januar 2025 am Knie operiert werden musste, hat nämlich bereits wieder im Tonstudio gestanden. "Ich war heute schon im Tonstudio und habe ein zweites neues Lied aufgenommen. Das kommt zu Ende Mai raus", verriet er weiter im Interview. Über den Inhalt des zweiten Songs hält sich Heinrich allerdings noch bedeckt: "Der zweite Song, da dürfen wir noch nicht drüber reden, der handelt aber auch von Schäfer Heinrich." Es bleibt also spannend, was der Landwirt da musikalisch vorbereitet.

Schäfer Heinrich – bürgerlicher Name Heinrich Schäfer – wurde einem breiten Publikum durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt. Der am 4. Dezember 1966 geborene Schäfer aus Deutschland ist vor allem für seine bodenständige und sympathische Art beliebt, mit der er die Herzen der Zuschauer eroberte. Sein Markenzeichen ist dabei ganz klar sein Schäferstock – und genau dieser hat es nun offenbar auch in seinen nächsten musikalischen Gehversuch geschafft.

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ActionPress Schäfer Heinrich, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

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Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich, TV-Bekanntheit

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ActionPress Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat