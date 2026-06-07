Neuer Song: Taylor Swift kehrt zu Country-Wurzeln zurück

Taylor Swift (36) ist zurück im Country-Kosmos – und das für einen ganz besonderen Anlass: Die Sängerin hat jetzt einen neuen Song namens "I Knew It, I Knew You" veröffentlicht, der Teil des Soundtracks zu "Toy Story 5" ist. Auf Instagram teilte Taylor ein nostalgisches Video, in dem sie als Cowgirl Jessie verkleidet zu sehen ist – eine der Kultfiguren der beliebten Filmreihe. Dabei beschrieb sie die Entstehung des Songs als "musikalischen Aufbruch und gleichzeitig ein Heimkommen".

Den Track schrieb Taylor gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborateur Jack Antonoff (42). "Wir haben diesen Song mit so viel Zuneigung für diese Figuren geschrieben, die uns zum Lachen gebracht, uns Lektionen gelehrt und uns in unserer Kindheit über den Gartenzaun hinaus denken lassen haben", schrieb sie. Musikalisch dreht sich der fröhliche Country-Song um die Wiedervereinigung mit einem alten Freund. Außerdem richtete Taylor herzliche Worte an Filmemacher Andrew Stanton sowie an Komponisten Randy Newman, dem sie für das musikalische Universum der "Toy Story"-Filme dankte: "Du hast die musikalische Welt von 'Toy Story' erschaffen, und wir können uns glücklich schätzen, in ihr zu leben."

Taylor ist nach eigener Aussage schon seit Kindheitstagen ein großer Fan der Filmreihe. "Ich habe mich sofort in 'Toy Story 5' verliebt, als ich das Glück hatte, ihn in einem frühen Stadium zu sehen, und schrieb diesen Song, sobald ich nach Hause kam", erklärte sie in einem früheren Instagram-Post. Zuletzt hatte Taylor vor allem wegen eines ganz anderen Meilensteins Schlagzeilen gemacht: Laut Forbes ist sie inzwischen die reichste Musikerin der Geschichte, mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet 1,7 Milliarden Euro.

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Getty Images Jack Antonoff bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

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Getty Images Sängerin Taylor Swift bei den Academy of Country Music Awards 2007