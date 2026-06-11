Elevator Boys bringen eigenen Spielfilm zu Prime Video

Die Elevator Boys wagen den großen Schritt von den sozialen Medien auf die Leinwand: Mit "Back to the 90s" feiern die fünf deutschen Internetstars ihr Spielfilmdebüt bei Prime Video. In dem Film geht es um eine Gruppe bester Freunde, die seit ihrer Kindheit davon träumen, als Boyband groß herauszukommen. Als eines der Mitglieder plötzlich aussteigen will, droht der gemeinsame Traum zu zerplatzen – und die fünf landen auf der Suche nach einer Lösung urplötzlich in den Neunzigerjahren, wo sie jede Menge Abenteuer erleben und lernen müssen, was echte Freundschaft wirklich bedeutet.

Die Elevator Boys schlüpfen dabei selbst in die Hauptrollen: Julien Brown spielt Matteo, Tim Schaecker (27) verkörpert Jonas, Luis Freitag übernimmt die Rolle des Chris, Jacob Rott (26) ist als Ben zu sehen und Bene Schulz spielt Oliver. Unterstützung bekommen sie von einem prominenten Cast, zu dem unter anderem Felicitas Woll (46), Anja Pichler, Luise Aschenbrenner, Sidney Fahlisch, Helena von Have und Derya Akyol gehören. Der Titelsong "1995" stammt von Gary Barlow (55), dem Leadsänger der britischen Boyband Take That.

Die Elevator Boys haben sich auf Plattformen wie TikTok und Instagram eine riesige Fangemeinde aufgebaut und gehören zu den bekanntesten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum. Auch das Privatleben der Jungs begeistert ihre Fans. Mit "Back to the 90s" wagen sie nun den Schritt in ein neues Medium. Produziert wurde der Film von W&B Television, einem Unternehmen der LEONINE Studios, gemeinsam mit Amazon MGM Studios Deutschland. Dass ausgerechnet Gary Barlow den Titelsong beisteuert, passt zum Thema des Films: Take That zählen zu den erfolgreichsten Boybands überhaupt und prägten die Musikwelt der Neunzigerjahre maßgeblich mit.

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Instagram / jacobrott Elevator Boys, Sommer 2025 in Los Angeles

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Getty Images Tim Schaecker, Bene Schulz, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag bei den American Music Awards 2026

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Getty Images Gary Barlow beim Special Screening von "Take That" in London, 2026