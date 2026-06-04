"Was Nettes": Samira Yavuz hat potenzielles Haus besichtigt

Samira Yavuz (32) ist offenbar auf Immobiliensuche! Die TV-Bekanntheit teilte in einer Instagram-Story mit, dass sie sich ein Haus angeschaut hat und ließ ihre Follower dabei ganz unkompliziert teilhaben. "Ich schaue mir gleich ein Haus an. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich gerne etwas Eigenes hätte", erklärte sie in ihrer Story. Ihr Suchgebiet: Münchener Westen. Dort gestalte sich die Suche allerdings nicht ganz einfach, denn die Angebote seien in der Gegend häufig sehr kostspielig. Einen großen Reiz auf sie übt das Thema Eigenheim dennoch aus. "Ein Eigenheim ist ja schon was Nettes und deswegen schaue ich immer wieder, was sich so anbietet. Also falls jemand sein Grundstück im Münchner Westen loswerden will – ich bin hier", schrieb sie humorvoll dazu.

Auf großes Tamtam wollte sie dabei verzichten: "Ich könnte jetzt ein Reel – oder 25 – machen für Clickbait, denn so funktioniert ja Instagram, aber mache ich nicht, ich bin irgendwie anders. Es interessiert mich alles nicht." In einem weiteren Reel zeigte sie sich dann von einem der besichtigten Häuser begeistert und schwärmte: "Das Haus ist krass." Ganz perfekt sei es aber noch nicht, denn die Lage sei nicht direkt in ihrer Nähe. Als besonderes Highlight hob sie eine sogenannte "Drecksschleuse" hervor – offenbar ein Ausstattungsdetail, um dreckige Wäsche direkt in den Waschkeller zu befördern.

Samira lebt derzeit gemeinsam mit ihren zwei Kindern in einer Wohnung. Das war nicht immer so: Vor ihrer Trennung von Serkan Yavuz (33) bewohnte die zweifache Mutter noch ein Haus. Vor rund einer Woche hatte Samira aber noch ganz andere Gedanken im Kopf. In einer Instagram-Story zeigte sie sich sichtlich aufgewühlt, weil sie plötzlich spürte, wie schnell die Zeit mit ihren Kindern vergeht. "Man könnte sich so denken, es ist etwas Schlimmes passiert. Und das ist es überhaupt nicht. Ich habe einfach nur gerade gecheckt, dass meine Kinder immer älter werden und dass ich irgendwann auch alt bin", erklärte sie unter Tränen.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Mai 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026