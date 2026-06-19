Katy Perry spricht offen über Wut, Herzschmerz und Neuanfang

Katy Perry (41) hat sich jetzt mit ungewohnter Offenheit über einen der dunkelsten Abschnitte ihres Lebens geäußert. Im Podcast "The Unfamous Podcast" sprach die Sängerin über ihre neue Single "Watch It Burn" und die Gefühle, die hinter dem Song stecken. "In 'Watch It Burn' wrestle ich mit meiner Dunkelheit", erklärte sie. Das vergangene Jahr sei "ziemlich hart" gewesen – und sie habe sich lange nicht erlaubt, wütend zu sein. "Ich habe mir nicht die Erlaubnis gegeben, wütend zu sein", gestand sie. Das wolle sie nun ändern: "Lasst uns diesen Schmerz fühlen. Lasst uns diese Wut fühlen. Lasst uns weitermachen … Und auch daraus lernen."

Im Mittelpunkt des Herzschmerzes steht das Ende ihrer langjährigen Beziehung und Verlobung mit Schauspieler Orlando Bloom (49), mit dem sie rund ein Jahrzehnt zusammen war. Doch inzwischen hat Katy nach eigenen Angaben wieder festen Boden unter den Füßen gefunden – in Form ihres neuen Partners, dem kanadischen Politiker Justin Trudeau (54). Beim Tribeca Film Festival, wo der Konzertfilm "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live in Paris" seine Weltpremiere feierte, machte sie ihre Gefühle öffentlich. "Ich bin sehr verliebt", betonte sie dort und fügte hinzu: "Diese Show fand statt, nachdem ich die Liebe meines Lebens kennengelernt hatte, und das hat mir sehr viel Halt gegeben." Sie beschrieb sich selbst als "Regenbogendrachen", der manchmal einen Anker brauche – und genau den habe sie nun gefunden.

Bereits beim Tribeca Film Festival hatte Katy 2025 als eines der härtesten Jahre ihres Lebens bezeichnet. Jetzt, im Podcast, blickt sie auch mit Blick auf ihre persönliche Entwicklung nach vorn. Auf dem roten Teppich des Festivals teilte sie eine Lebensweisheit, die sie offenbar selbst gerade lebt: "Die 20er sind für Gefühle. Die 30er sind dafür, sie zu sortieren. Und die 40er sind dafür, sich einen Dreck um diese Gefühle zu scheren und sie in Benzin zu verwandeln – all diese Emotionen endlich in etwas Kreatives umzuwandeln." Ihr musikalisches Comeback scheint damit bereits in vollem Gange zu sein.

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Getty Images Katy Perry, Sängerin

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Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau