Will Fortes Pony-Reaktion brachte seine Ehe fast ins Wanken

Ein unbedachter Kommentar über eine neue Frisur hätte Will Forte (55) fast die Ehe gekostet. Der Schauspieler erzählte jetzt in der Late-Night-Show "Late Night With Seth Meyers", wie er seiner Frau Olivia Modling via FaceTime begegnete – und sie plötzlich mit einem frisch geschnittenen Pony vor ihm auf dem Bildschirm erschien. Seine spontane Reaktion fiel dabei alles andere als schmeichelhaft aus: "Was ist mit dir passiert?", entfuhr es ihm sofort. Und als wäre das noch nicht genug, legte er nach und fragte, ob sie eine Perücke trage. Olivia war entsetzt – und schrieb ihm kurz darauf per Textnachricht nur ein einziges Wort: "Scheidung".

Host Seth Meyers zeigte die besagten Nachrichten live im Fernsehen. Will erklärte, dass er den Pony-Schock mitten in einer Probe erlitten hatte. Alle um ihn herum fragten bereits, was er denn mit seinem Handy mache, weshalb er das Gespräch abrupt beenden musste. Rund eine halbe Stunde lang konnte er sich danach nicht bei Olivia melden – und in dieser Zeit sammelte sich eine ganze Reihe aufgebrachter Textnachrichten an. "Ist das eine Perücke? Das. Schlimmste. Was. Man. Hören. Kann. Nach. Einem. Pony-Schnitt!" las Will aus ihren Nachrichten vor. Zum Glück fügte er hinzu: "Wir haben es überstanden!"

Will und Olivia lernten sich vor einigen Jahren kennen und heirateten 2021 nach drei Jahren Beziehung. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter: Zoe und Cecilia. Will ist vielen vor allem als Comedian und Schauspieler bekannt, unter anderem durch seine Zeit beim US-Fernsehsender NBC in der Kultsendung "Saturday Night Live" sowie durch seine Rolle in der Comedy-Serie "The Last Man on Earth".

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Getty Images Will Forte bei der Sag-Aftra Foundation Conversations-Vorführung von "The Four Seasons" in New York City

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Getty Images Bei der Premiere von "The Four Seasons" Staffel 2 in Los Angeles: Will Forte und Olivia Modling

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Getty Images Will Forte beim Televerse Festival der TV Academy im JW Marriott LA Live, Los Angeles, 14. August 2025