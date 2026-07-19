Dieser Komiker ist Seth Meyers' Notfallkontakt in Krisen

Seth Meyers (52) hat jetzt verraten, an wen er sich im absoluten Ernstfall wenden würde – und diese Wahl überrascht dann doch ein wenig: In der Show "Hey Jonas" der Jonas Brothers antwortete der Late-Night-Star ohne zu zögern auf die Frage nach seinem Promi-Notfallkontakt. Der Moderator würde im Krisenmoment zum Handy greifen und seinen früheren Saturday Night Live-Kollegen Andy Samberg (47) anrufen. Warum ausgerechnet Andy? Seth erklärte: "Ich glaube nicht, dass er wirklich hilfreich wäre, aber ich denke, er wäre zumindest ein lustiger Typ."

Dennoch verteidigte er seine Wahl und betonte, dass Andy "trotz all seiner Witze und Albernheiten die Dinge im Griff hat". Neben ihrer Vergangenheit bei "Saturday Night Live" verbindet die beiden auch ihr gemeinsamer Podcast "The Lonely Island and Seth Meyers", den sie zusammen mit Akiva Schaffer und Jorma Taccone produzieren.

Andy und Seth kennen sich bereits seit ihren gemeinsamen Jahren bei "Saturday Night Live", wo sie sieben Jahre lang zusammen auftraten. Doch die Freundschaft blieb nicht ohne eine gewisse Rivalität – allerdings nicht zwischen den beiden Comedians selbst, sondern zwischen Andy und Seths Hund Frisbee, einem italienischen Windhund, der im August 2025 starb. In einem Interview mit Entertainment Tonight kurz nach dem Tod des Hundes stellte Andy klar: "Ich habe Frisbee nicht getötet, so sehr mich das erfreut hätte." Als Grund für seine langjährige Abneigung gegenüber dem Tier nannte er dessen "allgemeines Aussehen und Auftreten".

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Getty Images Bei der PEN America Spring Literary Gala: Seth Meyers im American Museum of Natural History in New York, 14. Mai 2026

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Rachel Luna/Getty Images "Brooklyn 99"-Star Andy Samberg

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Instagram / sethmeyers Seth Meyers nimmt Abschied von seiner Hündin Frisbee