Aus Sorge um Männlichkeit: Max Schradin wirft Vape in Fluss

Social-Media-Star und Ex-9Live-Gesicht Max Schradin (48) steht erneut im Mittelpunkt einer Kontroverse. Bei einer Niederlande-Tour mit seinen Kollegen MontanaBlack (38) und Zarbex (28) geriet er bei einer Bootsfahrt in eine Situation, die im Netz für heftige Diskussionen sorgt. Während des Twitch-Livestreams eskalierte ein gegenseitiges Necken: Nachdem Zarbex einen Witz über Schradins Mutter gemacht hatte, schnappte sich der 48-Jährige eine Vape und drohte, sie ins Wasser fallen zu lassen. Zarbex forderte ihn daraufhin auf: "Wenn du ein Mann bist, schmeißt du sie rein. Wenn du auch nur einen Funken Männlichkeit in deinem alten Körper hast, schmeißt du sie jetzt hier in den Fluss." Max ließ die E-Zigarette daraufhin tatsächlich fallen.

Im Nachgang versuchte Max, die fragwürdige Aktion zu erklären. Gegenüber dem Stream-Publikum sagte er: "Das Ding ist, dass er gesagt hat, wenn du ein Mann bist – er hat mir kein Zurück mehr gegeben." Er habe sich derart in die Ecke gedrängt gefühlt, dass ihm keine andere Wahl mehr geblieben sei. Ob die Vape tatsächlich im Fluss landete oder auf einem Stein, ist anhand der Kameraperspektive nicht eindeutig zu erkennen. Sollte sie ins Wasser gefallen sein, droht in den Niederlanden laut Comicschau eine Geldstrafe ab 160 Euro. Einige Zuschauer haben laut Angaben auf Reddit bereits die Behörden informiert.

Die Reaktionen im Netz fallen deutlich aus. Viele Nutzer kritisieren Max' irrationales Betragen scharf. "So ein Verhalten ist absolut verachtenswert. Dieses Männlichkeitsgetue ist der Gipfel der Peinlichkeit", schreibt ein Nutzer. Auch der Begriff "fragile Männlichkeit" macht in den Kommentaren die Runde. Für Max ist es nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass er wegen seines Verhaltens im Livestream in der Kritik steht. In der Vergangenheit hatte er bereits mit einem missglückten Prank für Aufsehen gesorgt, bei dem er während eines gemeinsamen Streams mit einem Kollegen Atemnot vortäuschte.

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Imago Max Schradin bei der 18. Staffel von "Let’s Dance" in Köln, März 2025

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https://www.instagram.com/p/DKZS24IM4Ij Max Schradin, MontanaBlack und Zarbex im Juni 2025

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Instagram / maximal_schradin Max Schradin, deutscher Moderator und Streamer

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