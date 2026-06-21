"Horst Schlämmer sucht das Glück" kommt bald ins Heimkino

Nach einem erfolgreichen Kinostart kommt "Horst Schlämmer sucht das Glück" jetzt auch ins Wohnzimmer. Ab dem 14. August 2026 ist die Komödie auf DVD, Blu-ray und als digitale Version erhältlich, wie das Portal Serienjunkies berichtet. Über 650.000 Kinobesucher haben den Film bereits auf der großen Leinwand gesehen – wer dabei war oder ihn noch einmal genießen möchte, bekommt nun die Gelegenheit dazu. Hape Kerkeling (61) schlüpft darin wieder in seine wohl bekannteste Rolle: Horst Schlämmer, stellvertretender Chefredakteur des Grevenbroicher Tagblatts, reist quer durch Deutschland und fragt Passanten, Promis und Psychologen nach ihrem ganz persönlichen Glück.

An Hapes Seite sind in dem Roadmovie unter anderem Tahnee Schaffarczyk (34) und Meltem Kaptan (45) zu sehen. Für die Comedienne Tahnee, die vielen aus dem Stand-up-Bereich bekannt ist, war es ihr erstes Mal auf der großen Kinoleinwand. Regie führte Sven Unterwaldt, der bereits mit Filmen wie "Catweazle" und "7 Zwerge" auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Hape hat die Figur des Horst Schlämmer über Jahre hinweg zu einer echten Kultfigur entwickelt. Bekannt wurde der norddeutsche Komiker vor allem durch seine Auftritte in der Sendung "Total normal" in den 1990er Jahren, in der Horst das Publikum erstmals zum Lachen brachte. Später sorgte der Entertainer auch mit seinem Buch "Ich bin dann mal weg" für Furore, in dem er seinen Jakobsweg-Pilgerweg beschrieb. 2027 soll die Verfilmung seines Bestsellers "Gebt mir etwas Zeit: Meine Chronik der Ereignisse" in die Kinos kommen.

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Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei den German Film Awards 2009

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Getty Images Tahnee Schaffarczyk im November 2022

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Getty Images Meltem Kaptan bei Deutschen Filmpreis, 2023