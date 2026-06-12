Hasskommentare sind Moderatorin Silvia Schneider "wurscht"

Moderatorin, Designerin, Juristin und Schauspielerin – Silvia Schneider (44) ist in Österreich in vielen Bereichen aktiv und dadurch auch häufig in der Öffentlichkeit präsent. Das macht sie zur Zielscheibe von Hasskommentaren im Netz: "Unecht", "nervig", "zu perfekt" und "zu schön" – so lauten manche Beschimpfungen, mit denen die Moderatorin regelmäßig konfrontiert wird. Im Podcast "Fair & Female" von Journalistin Barbara Haas sprach Silvia jetzt offen darüber, wie sie mit dieser Kritik umgeht.

Ihre Reaktion hänge laut eigener Aussage stark von ihrer Tagesverfassung ab. "Manchmal wischt man das einfach weg, aber manchmal ist man auch sehr verletzlich und ohnehin schon im Selbstzweifel gefangen", erklärte sie im Podcast. Oft lese sie die Kommentare gar nicht, und wenn doch, dann schaue sie sich die Profile der Absender an – "und dann denkt man sich schon seinen Teil", sagte Silvia. Soziale Medien ermöglichten es jedem, alles "ungefiltert rauszukotzen", kritisierte sie. Ihr eigenes Credo laute: "Ich bin der Meinung, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag gar nichts." Nach ihrer Moderation des Opernballs, die ebenfalls eine Hasswelle ausgelöst hatte, war ihr Arbeitgeber sogar so besorgt, dass der damalige Generaldirektor Weissmann sie kontaktiert habe, um sich zu erkundigen, ob es ihr gut gehe. Silvia hatte die Kommentare zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mitbekommen. Im Endeffekt sei es ihr "wurscht", was andere denken, betonte sie. Viel wichtiger seien ihr die positiven Begegnungen mit ihren Fans.

Dass Silvia, die früher mit Andreas Gabalier liiert war, so viel Kritik einstecken muss, erklärt sie sich damit, dass manche Menschen sich von ihrem Fleiß provoziert fühlen. "Von der Couch aus kann man vieles leicht sagen", meinte sie. Die meisten würden nicht sehen, wie hart ihre Arbeit wirklich sei. Nicht immer laufe alles glatt, aber: "Ich probiere es halt", erklärte die Moderatorin. Neben den negativen Stimmen bleiben für Silvia aber vor allem die schönen Momente hängen. Besonders die positiven Begegnungen mit Zuschauern ihrer Sendung "Silvia kocht" scheinen für sie eine wichtige Rolle zu spielen. Die liebevollen Rückmeldungen aus dem echten Leben sind es, auf die Silvia ihren Fokus legen möchte – und nicht auf anonyme Beschimpfungen im Netz.

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Getty Images Silvia Schneider, Moderatorin

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Getty Images Silvia Schneider 2018 beim Wieder Opern Ball

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Getty Images Silvia Schneider während der Berlin Fashion Week 2019

Wie findet ihr Silvias "Wurscht"-Haltung gegenüber Hasskommentaren? Souverän – nicht füttern, was nur provozieren will. Schwierig – man sollte Kritik öfter aktiv adressieren. Ergebnis anzeigen