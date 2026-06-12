"Immer verrückter": Ex-Mann sorgt sich um Katie Price

Zwischen Katie Price (48) und ihrem Ex-Mann Alex Reid (50) herrschte jahrelang ein erbitterter Rosenkrieg – doch nun hat der Realitystar öffentlich Mitgefühl für seine Ex-Frau gezeigt. Im Podcast "The Spirit Chair" sprach Alex offen über Katies aktuelle Situation: "Die Geschichten werden immer verrückter und verrückter, und das beunruhigt mich", erklärte er. "Ich habe seltsamerweise Mitgefühl mit ihr, weil ich sehe: Es ist kein schönes Leben." Dass gerade von Alex ein solcher Ton kommt, hätten wohl die wenigsten erwartet. Freunde bestätigten gegenüber der Daily Mail: "Katie wird sehr überrascht sein, das aus Alex' Mund zu hören. Sie ist der Meinung, dass er sie zutiefst verachtet."

Im selben Podcast äußerte sich Alex auch kritisch zu Katies Gesundheitszustand: "Ich sehe die Verbitterung und was außen mit dem Gesicht, den Brüsten und dem Hintern vor sich geht, und das ist nicht gesund." Trotz seiner bekundeten Anteilnahme machte er jedoch deutlich, dass er die Verletzungen der Vergangenheit nicht vergessen hat. "Ich habe Mitgefühl, aber gleichzeitig sind der Schaden und der Schmerz, den sie mir und meiner Familie zugefügt hat, inakzeptabel", so Alex. Auch 15 Jahre nach ihrer Scheidung erhält er laut Daily Mail weiterhin Nachrichten und Anrufe über das Verhalten seiner Ex-Frau: "Ich vergesse irgendwie, dass ich Teil dieses Wahnsinns war."

Alex' Sorge um Katie kommt zu einem turbulenten Zeitpunkt: Ihr Ehemann Lee Andrews sitzt derzeit im Gefängnis Al Awir in Dubai, nachdem er in einer Zivilrechtsangelegenheit verhaftet wurde. Katie reiste daraufhin nach Dubai, um Antworten von ihm zu erhalten. Doch die Ehe soll nun offenbar kurz vor dem Aus stehen, und die Reality-Ikone hat laut der Zeitung The Sun bereits erste Rachepläne geschmiedet. Dabei soll sie sich ausgerechnet mit Lees Ex-Partnerin Dina Taji zusammengeschlossen haben. Wie es für Katie und ihre Ehe weitergeht, bleibt also abzuwarten.

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Getty Images Alex Reid und Katie Price in London, 2010

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Getty Images Alex Reid, Februar 2013

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

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