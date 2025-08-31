Cole Sprouse schneidet Partnerin Ari aus seinen Fotos raus

Cole Sprouse (33) hat seiner Freundin Ari Fournier (27) auf Instagram eine ganz besondere Art von Geburtstagsgruß zukommen lassen. Am 29. August, dem Geburtstag der Kanadierin, postete der Schauspieler mehrere gemeinsame Bilder der beiden. Doch anstatt sie vollständig zu zeigen, schnitt er Ari großzügig aus den Fotos heraus. Dazu schrieb er humorvoll: "Reflektiere unsere gemeinsamen Momente, Happy Birthday, Ari." Seine ungewöhnliche Geste löste eine Welle von Reaktionen aus.

Während viele Fans von dieser Art von Humor begeistert waren, gingen die Meinungen bei den Kommentaren auseinander. Musikerin King Princess (26) schrieb beispielsweise: "Lmao", während andere bemerkten: "Das brachte mich zum Lachen." Doch es gab auch kritische Stimmen: "Ich weiß, das soll lustig sein. Aber das ist es nicht." Die Beiträge zeugen von einer vertrauten Dynamik zwischen Cole und Ari, die offenbar das gegenseitige Necken in ihrer Beziehung schätzen. Diese Art von kleinen Scherzen ist bei Prominenten jedoch nichts Ungewöhnliches.

Ein Paradebeispiel für das liebevolle Sticheln stellen Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (48) dar, deren humorvolle Beiträge auf Social Media regelmäßig die Fans begeistern. Ob es freche Geburtstagsgrüße oder witzige Insiderwitze sind – viele Promi-Paare nutzen solche Gelegenheiten, um sich gegenseitig auf charmante Weise aufzuziehen. Der Beitrag von Cole zeigt nicht nur seinen Sinn für Humor, sondern auch die lockere und spielerische Beziehung zu seiner Partnerin, die er mit seinen Fans offen teilt.

Instagram / colesprouse Cole Sprouse gratuliert seine Freundin Ari humorvoll zum Geburtstag

Instagram / colesprouse Cole Sprouse postet Fotos, auf denen seine Freundin nur teilweise drauf ist

Instagram / colesprouse Cole Sprouse postet einen humorvollen Geburtstagsgruß an Ari