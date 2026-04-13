Heimliche Beziehung: Conchita Wurst ist "sehr verliebt"

ESC-Fans dürfen sich über süße Neuigkeiten freuen: In der aktuellen Folge des Podcasts "Bussi Bla Bla" plaudert Tom Neuwirth – besser bekannt als Conchita Wurst (37) – an der Seite von Sänger JJ ganz ungefiltert über sein Gefühlsleben. Dabei verkündet er, dass er gerade frisch verliebt ist. Während die beiden Künstler über die Tücken und Highlights erster Dates sprechen, lässt Tom schließlich die Bombe platzen: Er erzählt, dass er bereits seit mehr als sechs Monaten in einer festen Beziehung ist. Den Namen seines Partners hält der "Rise Like A Phoenix"-Star allerdings noch geheim, lässt aber keinen Zweifel daran, dass er gerade überglücklich ist.

Eigentlich wollten Tom und JJ nur über ihre Erfahrungen mit ersten Dates sprechen. JJ blickte dazu auf seine eigene Beziehung zurück und erzählte, wie er und sein Partner bei ihrem ersten Date erst etwas trinken gingen und am Ende ganze zehn Stunden gemeinsam unterwegs waren. Diese Vorlage nahm Tom zum Anlass, seine bisherige Diskretion zu brechen: Er ließ durchblicken, dass sein neues Glück schon länger besteht und erzählte vom allerersten Treffen mit seinem Partner. Das fand zu Hause statt – mit selbstgekochtem Essen. "Und seither bekomme ich das beste Essen der Welt. Nicht nur das – er ist auch fantastisch", schwärmt Tom in "Bussi Bla Bla". Wie ernst es ihm ist, unterstreicht ein weiterer Satz: "Es ist schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein. Das kannte ich so nicht", erklärt der ESC-Sieger im Podcast. Weitere Details behielt er weiterhin für sich.

Tom wurde als Conchita Wurst 2014 weltweit bekannt, als er beim Eurovision Song Contest mit "Rise Like A Phoenix" triumphierte. Seitdem tritt der Österreicher auf großen Bühnen auf und setzt zugleich großen Wert auf eine klare Trennung zwischen seiner Kunstfigur und seinem Privatleben. Im gemeinsamen Podcast mit JJ gibt der Sänger abseits der Shows regelmäßig Einblicke in Alltagsmomente und Freundschaftsdynamik – mal humorvoll, mal nachdenklich. Auch diesmal blieb der Fokus persönlich: Tom sprach über gemeinsames Kochen, schöne Routinen und das gute Gefühl, angekommen zu sein.

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Getty Images Sängerin Conchita Wurst

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Getty Images Conchita Wurst, 2017 auf der GLOW

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Getty Images Conchita Wurst in New York