Marco Cerullo gibt zu: Coco-Trennung war Impulsentscheidung

Marco Cerullo (37) spricht jetzt offen über das Liebes-Aus mit seiner Ex Coco. Nachdem der Realitystar seine Beziehung am Valentinstag öffentlich gemacht hatte, war nur wenige Monate später schon wieder alles vorbei. Im Promiflash-Interview verrät Marco nun, dass die Trennung keine lange geplante Entscheidung gewesen sei. Stattdessen sei der Schlussstrich sehr spontan gefallen: "Ich hab ADS in der schlimmsten Form und ich habe halt Impulsentscheidungen. Die kommen bei mir immer wieder."

Der TV-Bekanntheit zufolge sei die Trennung von Coco aus einer solchen spontanen Reaktion heraus entstanden. "Und das war halt einfach auch eine Impulsentscheidung, die ich da getroffen habe", gibt Marco im Gespräch mit Promiflash ehrlich zu und ergänzt: "Und im Nachhinein hab ich mir gedacht: 'Oh, da war wieder was, was nicht so gut war.' Aber ja, passiert." Trotz dieser persönlichen Einsicht scheint es Marco aktuell gutzugehen. Er beschreibt seinen Alltag im Interview als ruhig und ausgeglichen. "Ja, alles entspannt. Also, mir geht es gut. Ich bin glücklich und es passt alles", betont er.

Die kurze Beziehung mit Coco hatte Marco erst Anfang des Jahres öffentlich gemacht. Umso überraschender kam kurz darauf die Nachricht, dass der Influencer schon wieder Single ist. Damals ließ er bereits erkennen, dass die Trennung ohne großes Drama ablief und bat um Privatsphäre. Nun liefert der Realitystar selbst den persönlichen Hintergrund zu seinem damaligen Entschluss nach. Marco, der aus dem Reality-TV bekannt ist, gewährt damit einen seltenen Einblick in seine Gefühlswelt und in die Art, wie spontane Entscheidungen sein Privatleben beeinflussen können.

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