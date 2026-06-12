Marco Cerullo verrät: Er hat wieder mit Ex Coco Kontakt

Nur kurz nachdem Marco Cerullo (37) die Beziehung mit Freundin Coco öffentlich gemacht hatte, war schon wieder Schluss. Ein Comeback schien zuletzt aber nicht ausgeschlossen. Im Interview mit Promiflash bei Fame Fighting verrät der Realitystar jetzt, dass er und Coco tatsächlich wieder in Kontakt stehen. "Wir hatten eine kurze Beziehung. Was ich aber verraten kann: Wir sind wieder in Kontakt", plaudert Marco aus. Ins Detail möchte er aber nicht gehen. Diesmal soll alles außerhalb von roten Teppichen und Social Media stattfinden: "Wir werden das nicht in die Öffentlichkeit tragen."

Am Valentinstag stellte Marco seiner Community seine neue Partnerin vor. Wie lange genau die beiden offenbarten, sie nicht. Dafür erzählte der 37-Jährige wenig später im Gespräch mit Promiflash, dass schon der Anfang ihrer Liebe alles andere als einfach war. "Das ist dann halt eine Berg- und Talfahrt, das geht dann hoch und runter. Aber jetzt ist es immer so in der Waage", erklärte er. Es habe anfänglich auch den ein oder anderen Streit gegeben, bis Marco und Coco ihren Rhythmus fanden. Obwohl die beiden schwer verliebt wirkten, war aber schon im April wieder Schluss. Bei Instagram gab der Influencer bekannt: "Ich bin wieder Single. Manchmal passt es einfach nicht mehr, auch wenn man es versucht hat. Ich wünsche ihr alles Gute und hoffe, ihr respektiert unsere Privatsphäre."

Nach der Trennung dauerte es nicht lange, bis die ersten Statements gepostet wurden. Coco reagierte binnen weniger Stunden auf Marcos Post zum Liebes-Aus und machte dabei eine Aussage, die Fans sicher aufhorchen ließ: "Was die 'Greenflag' angeht, war ich wohl farbenblind." Worauf genau sie sich bezog, erklärte sie nicht, allerdings deutet sich hier an, dass sie das Verhalten ihres Ex in der Beziehung rückblickend kritisch betrachtet. Auch Marco teilte nur kryptische Worte über das Leben, das andere Pläne hatte. Im Nachhinein erklärte er, aus Emotionen heraus gehandelt zu haben. Heute scheint sich das Verhältnis der beiden aber beruhigt zu haben.

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Imago Marco Cerullo, TV-Star

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026

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